Осенняя опрессовка теплосетей в Костанае пройдет в августе

Отправлено: - 09:53

Вот когда только пригрозили закрыть КТК на месяц, и нефть перестала дешеветь.

Сейчас качаем, и цена нефти падает.

Вот это и есть дерьмо.

Нужно снова придумать на КТК очередную причину для "остановки".