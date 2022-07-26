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≡ Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5%
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44756
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5%
Отправлено: 26.07.22 - 09:17
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Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% с процентным коридором +/- 1%. С апреля 2022 года базовая ставка Нацбанка составляла 14%.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
142
Re: Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5%
Отправлено: 26.07.22 - 09:17
#1
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Не силён в мошеннических схемах, не могу понять ставка 14,5%, банки дают кредиты на тачки под 4%, а где собственно гешефт? Що то я не розумiю. Наступила эра коммунизма?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3281
Re: Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5%
Отправлено: 26.07.22 - 09:44
#2
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Цитата:
Ильяс:
Що то я не розумiю


Банки КОМУ принадлежат ?? Есть такое понятие: - субсидирование. Разница- это и есть маржа банкиров и ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ лиц.
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