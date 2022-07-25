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≡ Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44756
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 13:01
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Жителям города обещают соревнования, среди них экзотические, много концертных программ, в том числе с участием именитых земляков, а также фейерверк. О концепции праздника рассказал заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
433
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 02:08
#30
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Цитата:
111:
Хех.. Где доказательства, что моя?

Ты хочешь казаться или есть такой, какой есть. Зайди в Ютуб.
//В КЗ есть только одна казахская нация / для донатов: Каспий 87771169474// там и счёт есть. ;-)
И ссылка 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2022 - 02:24]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
433
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 02:45
#31
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Цитата:
111:
Хех.. Где доказательства, что моя?

а как сам считаешь? :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1424
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 08:38
#32
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Цитата:
Эл-починно:
откуда и с чего двухметровые батыры вдруг? В двадцатом веке помню, что про акселерацию. Но не наоборот, однако?

У моего прадеда было 5 сыновей. Почти 150 лет назад переехал с семьёй в Джаркент.
Мой дед, родившийся в конце 19 века, со своими 205 см был по росту средним из них. Двое его братьев были ещё выше.
Дед свободно ломал подковы, крестился двухпудовкой, носил на плечах двух взрослых мужчин.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2359
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 09:41
#33
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Цитата:
111:
То есть ты в таком качестве выглядишь нацпровокатором..

Вот вам, дети, пример объяснения поговорки, когда кое-кто в чужом глазу соломинку видит, а в своем бревна не замечает.
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