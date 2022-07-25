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≡ Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44755
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 13:01
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Жителям города обещают соревнования, среди них экзотические, много концертных программ, в том числе с участием именитых земляков, а также фейерверк. О концепции праздника рассказал заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
433
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 02:08
#30
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Цитата:
111:
Хех.. Где доказательства, что моя?

Ты хочешь казаться или есть такой, какой есть. Зайди в Ютуб.
//В КЗ есть только одна казахская нация / для донатов: Каспий 87771169474// там и счёт есть. ;-)
И ссылка 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2022 - 02:24]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
433
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 02:45
#31
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Цитата:
111:
Хех.. Где доказательства, что моя?

а как сам считаешь? :lol:
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