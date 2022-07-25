Отправлено: - 02:08

111:

Хех.. Где доказательства, что моя?

[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2022 - 02:24]

Цитата:Ты хочешь казаться или есть такой, какой есть. Зайди в Ютуб.//В КЗ есть только одна казахская нация / для донатов: Каспий 87771169474// там и счёт есть.