Отправлено: - 22:17

Thinker:

Удивительно, но я хорошо помню 100 летие Кустаная, хотя был довольно маленьким 11 лет всего.

Цитата:Я тогда только вот-вот должен был родиться,но я помню ЭТНОФЕСТИВАЛЬ 2013 года, еще до пришествия Архимеда... действительно фестиваль этносов, проживающих в Костанае