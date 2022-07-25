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≡ Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44755
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 13:01
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Жителям города обещают соревнования, среди них экзотические, много концертных программ, в том числе с участием именитых земляков, а также фейерверк. О концепции праздника рассказал заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8655
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 22:17
#15
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Цитата:
Thinker:
Удивительно, но я хорошо помню 100 летие Кустаная, хотя был довольно маленьким 11 лет всего.

Я тогда только вот-вот должен был родиться,
но я помню ЭТНОФЕСТИВАЛЬ 2013 года, еще до пришествия Архимеда... действительно фестиваль этносов, проживающих в Костанае







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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17160
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 22:36
#16
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Цитата:
111:
Ты влюбился что ли в нее? В каждой ветке будешь выставлять неизвестную личность?

Не в каждой, а только там где соответствует теме. Какие-то проблемы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16161
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 22:59
#17
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Цитата:
maxsaf:
Не в каждой, а только там где соответствует теме.

Тут тема про ненависть народов друг к другу, как ее понимают граждане из за океана, конкретно с Канады, выискивая каких то непохожих на себя людей, которые там что то говорят, даже непонятно, граждане какой они страны?
Этого можно насобирать на просторах миллионами и при каждом празднике тыкать этим нас казахстанцев?

[Исправлено: 111, 25.07.2022 - 23:06]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17160
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 23:38
#18
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Цитата:
111:
Тут тема про ненависть народов друг к другу

То есть вот так ты думаешь про видео, которое я скинул?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
433
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 23:44
#19
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Цитата:
maxsaf:
То есть вот так ты думаешь про видео, которое я скинул?

У тебя в предложении слово "думаешь" лишнее. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16161
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 23:51
#20
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Цитата:
maxsaf:
То есть вот так ты думаешь про видео, которое я скинул?

Про видео ничего не думаю и не думал.
Видео это где то там..
А вот ты, это уже здесь и ты, вбрасывая такие видео, показываешь в принципе что тебе чуждо наше общество..
Это как знаешь, прийти к нам на праздник с листовками в реале, громкоговорителем и начать кричать, что мол вы не такие какие есть, вы там убиваете друг друга, режете, насилуете и тд..
То есть ты в таком качестве выглядишь нацпровокатором..
Может не так, то поправь меня..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
433
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 23:53
#21
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Цитата:
maxsaf:

Я же говорил, что лишнее. :lol: Цитата:
111:
Про видео ничего не думаю и не думал.

:lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16161
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 00:02
#22
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Цитата:
Эл-починно:
Я же говорил, что лишнее. Цитата: 111: Про видео ничего не думаю и не думал

Если смотреть миллионы видео обычных непонятных кухонных людишек друг к другу, к своим женам, мужьям, другой нации, к соседям, и тд., то есть таких домашних видео десятки и сотни миллионов..
Это означает, что я должен скидывать их на чьи то праздники и трясти ими?
Если бы был этот человек уровня хотя бы Кесаяна, интеллигент от рождения, известная личность, за которым идут миллионы, это одно.
Но вот это видео какой то гражданки то ли Вьетнама, то ли Киргизии, что там думать то?
Да крыша поедет, думать о всех тех, кто где то там не любит какую то нацию..
У тебя же вроде недавно так было?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
433
Re: Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня...
Отправлено: 26.07.22 - 00:09
#23
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//Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль//
Ну древние ремЁсла ещё понятно, но откуда и с чего двухметровые батыры вдруг?
В двадцатом веке помню, что про акселерацию. Но не наоборот, однако?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17160
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 00:24
#24
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Цитата:
111:
А вот ты, это уже здесь и ты, вбрасывая такие видео, показываешь в принципе что тебе чуждо наше общество..

Так а что не так с этим видео? Она гражданка Казахстана, публичная личность, телефоны, адреса известны. Если она до сих пор на свободе, и не под следствием - значит ничего уголовно наказуемого в ее видео нет. Видео по моему мнению соответствует теме и вопросу Юджина. Ну не понравилось тебе что-то лично в нем - не смотри, не читай.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17160
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 00:27
#25
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Цитата:
111:
То есть ты в таком качестве выглядишь нацпровокатором..

Юджин тоже высказал недовольство по поводу празднования, как было раньше и как сейчас. Он кем выглядит теперь? )
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16161
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 00:33
#26
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Цитата:
maxsaf:
Юджин тоже высказал недовольство по поводу празднования, как было раньше и

Я не вижу и вроде никогда не видел, чтобы он выклалывал видео нацистов или еще кого то в темах о праздниках..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17160
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 01:54
#27
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Цитата:
111:
Я не вижу и вроде никогда не видел, чтобы он выклалывал видео нацистов

Ты считаешь что я выложил видео нацистки? Это твоя соотечественница, чье мнение поддерживает много твоих же сограждан, и правоохранительные органы в ее высказывания ничего такого не видят.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
433
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 01:56
#28
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Цитата:
maxsaf:

В данном случае будет слово "считаешь" лишним. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16161
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 26.07.22 - 02:02
#29
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Цитата:
maxsaf:
Это твоя соотечественница

Хех..
Где доказательства, что моя?
Покажи ее удостоверение.
Или ты просто провоцируешь?
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