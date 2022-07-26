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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:29
Цитата:
Не бойся, вирусы бубонной чумы или столбняка обеспечены на любой высоте..
А микробы из гнилостных выделений, из мертвечин, коих у нас множество, как там их называют, могут подыматься в атмосферу сколь угодно..
Мда уж..
Эл-починно:
Да и главное объясни, как и на какую высоту и какие именно -
Да и главное объясни, как и на какую высоту и какие именно -
Не бойся, вирусы бубонной чумы или столбняка обеспечены на любой высоте..
А микробы из гнилостных выделений, из мертвечин, коих у нас множество, как там их называют, могут подыматься в атмосферу сколь угодно..
Мда уж..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:30
Цитата:
Вот это я изучал еще по биологии..
А там сам позвони в Масачусес или как его там, и спроси поподробней..
Эл-починно:
Вот с этого места подробнее плиз,
Вот с этого места подробнее плиз,
Вот это я изучал еще по биологии..
А там сам позвони в Масачусес или как его там, и спроси поподробней..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:40
Цитата:
Поделись ещё своими знаниями, очень интересно! С точностью до метра высоты, как передаётся бубонная чума.
111:
Вот это я изучал еще по биологии..
Вот это я изучал еще по биологии..
Поделись ещё своими знаниями, очень интересно! С точностью до метра высоты, как передаётся бубонная чума.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:42
Да кстати как дождь переносит столбняк, тоже интересно.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:48
Цитата:
Это тебе бесполезно же..
Раз ты не учился ни на кого, зачем сантехнику знать систему учёных степеней, тут конечно, с такими можно говорить только о сантехнике.
Но не о вирусах..
Эл-починно:
Поделись ещё своими знаниями, очень интересно! С точностью до метра высоты, как передаётся бубонная
Поделись ещё своими знаниями, очень интересно! С точностью до метра высоты, как передаётся бубонная
Это тебе бесполезно же..
Раз ты не учился ни на кого, зачем сантехнику знать систему учёных степеней, тут конечно, с такими можно говорить только о сантехнике.
Но не о вирусах..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:51
Цитата:
Тебе это не интересно, тебе это непонятно..
Это как Привидение разносит ненависть..
Тебе проще поверить в это..
Но ты ни грамма не поверишь ни во что другое, тем более в вирусы..
Эл-починно:
Да кстати как дождь переносит столбняк, тоже интересно.
Да кстати как дождь переносит столбняк, тоже интересно.
Тебе это не интересно, тебе это непонятно..
Это как Привидение разносит ненависть..
Тебе проще поверить в это..
Но ты ни грамма не поверишь ни во что другое, тем более в вирусы..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:04
Цитата:
О месье, позвольте узнать вашу учёную степень! И ваше участие в вирусологии. Цитата:
Мне это очень даже понятно Например - //преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям.//
Столбняк - //Столбня́к (лат. tetanus) — сапронозное бактериальное острое инфекционное заболевание с контактным механизмом передачи возбудителя (столбнячная палочка), характеризующееся поражением нервной системы и проявляющееся тоническим напряжением скелетной мускулатуры и генерализованными судорогами.//
Ну и причём тут дождь???
Вирусы того же гриппа или тоё же короны, передаются в основном воздушно-капельным путём. Ну и при чём тут опять таки дождь?
Просветите уж ваше сиятельство.
111:
знать систему учёных степеней
знать систему учёных степеней
О месье, позвольте узнать вашу учёную степень! И ваше участие в вирусологии. Цитата:
111:
Тебе это не интересно, тебе это непонятно..
Тебе это не интересно, тебе это непонятно..
Мне это очень даже понятно Например - //преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям.//
Столбняк - //Столбня́к (лат. tetanus) — сапронозное бактериальное острое инфекционное заболевание с контактным механизмом передачи возбудителя (столбнячная палочка), характеризующееся поражением нервной системы и проявляющееся тоническим напряжением скелетной мускулатуры и генерализованными судорогами.//
Ну и причём тут дождь???
Вирусы того же гриппа или тоё же короны, передаются в основном воздушно-капельным путём. Ну и при чём тут опять таки дождь?
Просветите уж ваше сиятельство.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:10
Цитата:
Да кстати, предвещая очередной перевод плоскости в глупость, напомню -
Цитата:
Эл-починно:
Ну и причём тут дождь???
Ну и причём тут дождь???
Да кстати, предвещая очередной перевод плоскости в глупость, напомню -
Цитата:
111: Маркс: Дождь это хорошо. Он смывает. Он подымает химикаты и микробы вокруг себя.. Так что он отнюдь не смывает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:11
Цитата:
По Википедии учишься?
Маладес!
Вот у козла взять молока не получится..
А ты я вижу другой сапсем..
Эл-починно:
Столбняк - //Столбня́к (лат. tetanus
Столбняк - //Столбня́к (лат. tetanus
По Википедии учишься?
Маладес!
Вот у козла взять молока не получится..
А ты я вижу другой сапсем..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:14
Цитата:
Да я и без неё это знал. А ты я гляжу преуспеваешь всё подвернуть под себя как надо. Без знаний и опыта.
111:
По Википедии учишься?
По Википедии учишься?
Да я и без неё это знал. А ты я гляжу преуспеваешь всё подвернуть под себя как надо. Без знаний и опыта.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:16
Цитата:
Старайся, может и у тебя получится не так глупо выглядеть с бактериями и вирусами, о которых понятия не имеешь.
111:
Маладес!
Маладес!
Старайся, может и у тебя получится не так глупо выглядеть с бактериями и вирусами, о которых понятия не имеешь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:17
Цитата:
Откуда инфа, так сам знаешь или пробовал?
111:
Вот у козла взять молока не получится..
Вот у козла взять молока не получится..
Откуда инфа, так сам знаешь или пробовал?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:38
Цитата:
Хех..
Я выше уже сказал..
Или ты когда надо, только панимать на немецком хлеб млеко и яйки?
Эл-починно:
Откуда инфа, так сам
Откуда инфа, так сам
Хех..
Я выше уже сказал..
Или ты когда надо, только панимать на немецком хлеб млеко и яйки?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:53
Цитата:
Так ты выше уже много чего уже сказал. типа, -
Цитата:
Объясните это научно, ваше сиятельство.
111:
Хех.. Я выше уже сказал..
Хех.. Я выше уже сказал..
Так ты выше уже много чего уже сказал. типа, -
Цитата:
111: Он подымает химикаты и микробы вокруг себя.. Так что он отнюдь не смывает..
Объясните это научно, ваше сиятельство.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:59
Цитата:
Вот как столбняк и чума дождём переносятся?
111:
Вот это я изучал еще по биологии..
Вот это я изучал еще по биологии..
Вот как столбняк и чума дождём переносятся?
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