Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 13:01
Жителям города обещают соревнования, среди них экзотические, много концертных программ, в том числе с участием именитых земляков, а также фейерверк. О концепции праздника рассказал заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ. Читать новость
maxsaf: Не в каждой, а только там где соответствует теме.
Тут тема про ненависть народов друг к другу, как ее понимают граждане из за океана, конкретно с Канады, выискивая каких то непохожих на себя людей, которые там что то говорят, даже непонятно, граждане какой они страны? Этого можно насобирать на просторах миллионами и при каждом празднике тыкать этим нас казахстанцев?
maxsaf: То есть вот так ты думаешь про видео, которое я скинул?
Про видео ничего не думаю и не думал. Видео это где то там.. А вот ты, это уже здесь и ты, вбрасывая такие видео, показываешь в принципе что тебе чуждо наше общество.. Это как знаешь, прийти к нам на праздник с листовками в реале, громкоговорителем и начать кричать, что мол вы не такие какие есть, вы там убиваете друг друга, режете, насилуете и тд.. То есть ты в таком качестве выглядишь нацпровокатором.. Может не так, то поправь меня..
Эл-починно: Я же говорил, что лишнее. Цитата: 111: Про видео ничего не думаю и не думал
Если смотреть миллионы видео обычных непонятных кухонных людишек друг к другу, к своим женам, мужьям, другой нации, к соседям, и тд., то есть таких домашних видео десятки и сотни миллионов.. Это означает, что я должен скидывать их на чьи то праздники и трясти ими? Если бы был этот человек уровня хотя бы Кесаяна, интеллигент от рождения, известная личность, за которым идут миллионы, это одно. Но вот это видео какой то гражданки то ли Вьетнама, то ли Киргизии, что там думать то? Да крыша поедет, думать о всех тех, кто где то там не любит какую то нацию.. У тебя же вроде недавно так было?
//Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль// Ну древние ремЁсла ещё понятно, но откуда и с чего двухметровые батыры вдруг? В двадцатом веке помню, что про акселерацию. Но не наоборот, однако?
111: А вот ты, это уже здесь и ты, вбрасывая такие видео, показываешь в принципе что тебе чуждо наше общество..
Так а что не так с этим видео? Она гражданка Казахстана, публичная личность, телефоны, адреса известны. Если она до сих пор на свободе, и не под следствием - значит ничего уголовно наказуемого в ее видео нет. Видео по моему мнению соответствует теме и вопросу Юджина. Ну не понравилось тебе что-то лично в нем - не смотри, не читай.
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