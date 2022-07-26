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Да и главное объясни, как и на какую высоту и какие именно -

Цитата:Не бойся, вирусы бубонной чумы или столбняка обеспечены на любой высоте..А микробы из гнилостных выделений, из мертвечин, коих у нас множество, как там их называют, могут подыматься в атмосферу сколь угодно..Мда уж..