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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 312 из 312«1...310311312
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16159
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:29
#4666
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Цитата:
Эл-починно:
Да и главное объясни, как и на какую высоту и какие именно -

Не бойся, вирусы бубонной чумы или столбняка обеспечены на любой высоте..
А микробы из гнилостных выделений, из мертвечин, коих у нас множество, как там их называют, могут подыматься в атмосферу сколь угодно..
Мда уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16159
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:30
#4667
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Цитата:
Эл-починно:
Вот с этого места подробнее плиз,

Вот это я изучал еще по биологии..
А там сам позвони в Масачусес или как его там, и спроси поподробней..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:40
#4668
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Цитата:
111:
Вот это я изучал еще по биологии..

Поделись ещё своими знаниями, очень интересно! :lol: С точностью до метра высоты, как передаётся бубонная чума. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:42
#4669
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Да кстати как дождь переносит столбняк, тоже интересно. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16159
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:48
#4670
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Цитата:
Эл-починно:
Поделись ещё своими знаниями, очень интересно! С точностью до метра высоты, как передаётся бубонная

Это тебе бесполезно же..
Раз ты не учился ни на кого, зачем сантехнику знать систему учёных степеней, тут конечно, с такими можно говорить только о сантехнике.
Но не о вирусах..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16159
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 00:51
#4671
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Цитата:
Эл-починно:
Да кстати как дождь переносит столбняк, тоже интересно.

Тебе это не интересно, тебе это непонятно..
Это как Привидение разносит ненависть..
Тебе проще поверить в это..
Но ты ни грамма не поверишь ни во что другое, тем более в вирусы..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:04
#4672
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Цитата:
111:
знать систему учёных степеней

О месье, позвольте узнать вашу учёную степень! 8-) И ваше участие в вирусологии. :lol: Цитата:
111:
Тебе это не интересно, тебе это непонятно..

Мне это очень даже понятно Например - //преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям.//
Столбняк - //Столбня́к (лат. tetanus) — сапронозное бактериальное острое инфекционное заболевание с контактным механизмом передачи возбудителя (столбнячная палочка), характеризующееся поражением нервной системы и проявляющееся тоническим напряжением скелетной мускулатуры и генерализованными судорогами.//
Ну и причём тут дождь??? :lol:
Вирусы того же гриппа или тоё же короны, передаются в основном воздушно-капельным путём. Ну и при чём тут опять таки дождь?
Просветите уж ваше сиятельство. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:10
#4673
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Цитата:
Эл-починно:
Ну и причём тут дождь???

Да кстати, предвещая очередной перевод плоскости в глупость, напомню -
Цитата:
111: Маркс: Дождь это хорошо. Он смывает. Он подымает химикаты и микробы вокруг себя.. Так что он отнюдь не смывает..
8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16159
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:11
#4674
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Цитата:
Эл-починно:
Столбняк - //Столбня́к (лат. tetanus

По Википедии учишься?
Маладес!
Вот у козла взять молока не получится..
А ты я вижу другой сапсем..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:14
#4675
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Цитата:
111:
По Википедии учишься?

Да я и без неё это знал. А ты я гляжу преуспеваешь всё подвернуть под себя как надо. Без знаний и опыта. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:16
#4676
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Цитата:
111:
Маладес!

Старайся, может и у тебя получится не так глупо выглядеть с бактериями и вирусами, о которых понятия не имеешь. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
426
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 01:17
#4677
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Цитата:
111:
Вот у козла взять молока не получится..

Откуда инфа, так сам знаешь или пробовал? :lol:
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