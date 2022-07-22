Отправлено: - 23:04

Непокобелимая служба!Неправильно вы этим деятелям айкомекам рассказываете.Нужно было повесить кабель на ближайшее дерево и привязать покрепче!И наконец только теперь ПоЗвОнИтЬ в этот древогрызный айкомек-акунаматат и по секрету поделиться: что тут целая улица деревьев! Натуральных, вкусных, зелёных, больших, чудесных, здоровых деревьев!!!Когда на другом конце трубки услышится отчётливое клацание зубами и слюнотечение, не забудьте уточнить где находится эта улица и как до неё добраться из их акунаматата.Приезжие скорее всего не знают!