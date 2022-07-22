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≡ Кабель на земле. Почему не следят за безопасностью?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44755
Кабель на земле. Почему не следят за безопасностью?
Отправлено: 22.07.22 - 15:47
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На углу дома по адресу Темирбаева, 10, на земле валяется кабель. Возможно под напряжением. Рядом детский сад и детская площадка. Обращения от 13 и 19 июля в службу iKomek безрезультатны.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11330
Re: Кабель на земле. Почему не следят за безопасностью?
Отправлено: 22.07.22 - 15:47
#1
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Какой кабель? Медный? Толщина? Длина? Местоположение поточнее пожайлуста)
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6079
Re: Кабель на земле. Почему не следят за безопасностью?
Отправлено: 22.07.22 - 16:08
#2
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Цитата:
Vit:
Темирбаева, 10,

===Там сказано - читать надо внимательнее
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
293
Re: Кабель на земле. Почему не следят за безопасностью?
Отправлено: 23.07.22 - 13:10
#3
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- Бабушка подайте провод
- Ну вот, а ты говорил "фаза"
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
887
Re: Кабель на земле. Почему не следят за безопасностью?
Отправлено: 23.07.22 - 21:23
#4
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12365
Re: Кабель на земле. Почему не следят за безопасностью?
Отправлено: 25.07.22 - 23:04
#5
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Непокобелимая служба! :lol:
Неправильно вы этим деятелям айкомекам рассказываете.

Нужно было повесить кабель на ближайшее дерево и привязать покрепче!

И наконец только теперь ПоЗвОнИтЬ в этот древогрызный айкомек-акунаматат и по секрету поделиться: что тут целая улица деревьев! Натуральных, вкусных, зелёных, больших, чудесных, здоровых деревьев!!! :lol:

Когда на другом конце трубки услышится отчётливое клацание зубами и слюнотечение, не забудьте уточнить где находится эта улица и как до неё добраться из их акунаматата.
Приезжие скорее всего не знают! :lol:
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