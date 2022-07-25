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≡ Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44755
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 13:01
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Жителям города обещают соревнования, среди них экзотические, много концертных программ, в том числе с участием именитых земляков, а также фейерверк. О концепции праздника рассказал заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8655
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 22:17
#15
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Цитата:
Thinker:
Удивительно, но я хорошо помню 100 летие Кустаная, хотя был довольно маленьким 11 лет всего.

Я тогда только вот-вот должен был родиться,
но я помню ЭТНОФЕСТИВАЛЬ 2013 года, еще до пришествия Архимеда... действительно фестиваль этносов, проживающих в Костанае







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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17156
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 22:36
#16
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Цитата:
111:
Ты влюбился что ли в нее? В каждой ветке будешь выставлять неизвестную личность?

Не в каждой, а только там где соответствует теме. Какие-то проблемы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16143
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 22:59
#17
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Цитата:
maxsaf:
Не в каждой, а только там где соответствует теме.

Тут тема про ненависть народов друг к другу, как ее понимают граждане из за океана, конкретно с Канады, выискивая каких то непохожих на себя людей, которые там что то говорят, даже непонятно, граждане какой они страны?
Этого можно насобирать на просторах миллионами и при каждом празднике тыкать этим нас казахстанцев?

[Исправлено: 111, 25.07.2022 - 23:06]
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