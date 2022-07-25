Re: О чем говорили Токаев и Зеленский по телефону?

Отправлено: - 21:07

Т - Привет Вован! Это я Кемелыч!

З -Кто-кто? Какой Кемелыч?

Т - Из Казашки я, тамошний главный. Вот надо бы погутарить, как дальше быть.

З - А что ты предлагаешь, ты ведь за рашистов, чего от меня хочешь?

Т - может как-нибудь договоримся, слишком затянули ситуацию

З - да иди ты, пи-пи-пи-пи,

Т- вот и поговорили, пока !