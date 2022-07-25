Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+25°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 47% влажность
  • С-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О чем говорили Токаев и Зеленский по телефону?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44755
О чем говорили Токаев и Зеленский по телефону?
Отправлено: 25.07.22 - 15:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна. А также подтвердил принципиальную позицию страны относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2845
Re: О чем говорили Токаев и Зеленский по телефону?
Отправлено: 25.07.22 - 15:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, на каком языке они разговаривали?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5427
Re: О чем говорили Токаев и Зеленский по телефону?
Отправлено: 25.07.22 - 21:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т - Привет Вован! Это я Кемелыч!
З -Кто-кто? Какой Кемелыч?
Т - Из Казашки я, тамошний главный. Вот надо бы погутарить, как дальше быть.
З - А что ты предлагаешь, ты ведь за рашистов, чего от меня хочешь?
Т - может как-нибудь договоримся, слишком затянули ситуацию
З - да иди ты, пи-пи-пи-пи,
Т- вот и поговорили, пока !
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16143
Re: О чем говорили Токаев и Зеленский по телефону?
Отправлено: 25.07.22 - 22:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну верить в договоренности с Россией, это наверно не уважать себя..
Что и доказывает бомбежка порта Одессы сразу же после этого типа договора..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS