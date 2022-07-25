Отправлено: - 13:01

19 августа на Набережной по улице Гашека в 19 часов даст этнофестиваль, целью которого является, по словам докладчика, «возрождение национальных традиций и наследия кочевников».

ворческие коллективы «ARTIST», «INTERDENS», «KREIZIDENS», «ATIKO» «MuzArtLive» и дуэт «BRO» Nazima MOTOR-ROLLER

Цитата:Я извиняюсь, это ДЕНЬ ГОРОДА или НАУРЫЗ мейрамы?У нас теперь, что все остальные этносы, строившие город не приделах? А этноФЕСТИВАЛЬ не подразумевает традиции и культуру других народов, которых еще половина города?А может упор делать всё же на ИСТОРИЮ КУСТАНАЯ, его достижения, его знаменитых людей и простых жителей?Цитата:Да уж, не осталось родных букв в мозгах творческой якобы интеллигенции.