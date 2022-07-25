Re: Меньше шили и мололи - у предприятий Костаная проблемы с...

Отправлено: - 17:52

П.С. уважаемая редакция у вас же есть "доступ" к экономистам пишущим статьи, может имеет смысл хотябы по итогам месяца делать какую-то аналитику публикуемым в течении месяца заметкам по выступлениям Акимата. А то 50.2% производства пива могут быть разными и 1 литом и 1 миллионом литров.