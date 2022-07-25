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≡ Приехал на пляж, чтобы успокоиться? - Интересные детали в деле костанайца, прокатившего на капоте полицейского, нашли читатели "НГ"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44754
Приехал на пляж, чтобы успокоиться? - Интересные детали в деле костанайца, прокатившего на капоте полицейского, нашли читатели "НГ"
Отправлено: 25.07.22 - 10:52
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Подписчик нашего Telegram-канала обратил внимание на то, что в постановлении суда, который 22 июля вынес решение в отношении мужчины, оказавшего неповиновение сотрудникам полиции на пляже, объяснения нарушителя отличаются от того, что он сказал в своём извинении на видео.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
887
Re: Приехал на пляж, чтобы успокоиться? - Интересные детали в...
Отправлено: 25.07.22 - 10:52
#1
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Что-то легко отделался, "прокатил" полицейского на капоте, это типа садись братан, прокачу. А здесь, имхо, попытка нанести вред здоровью, если не хуже.
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Сэм
§ Сэм
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
408
Re: Приехал на пляж, чтобы успокоиться? - Интересные детали в...
Отправлено: 25.07.22 - 15:43
#2
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Извинения не искренние.

Для чего 2 пары смарт-часов?
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Сэм
§ Сэм
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
408
Re: Приехал на пляж, чтобы успокоиться? - Интересные детали в...
Отправлено: 25.07.22 - 15:43
#3
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Уголовного наказания не будет?
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