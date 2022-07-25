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≡ Финансированием ремонта многоэтажек в Костанае теперь займется СПК "Тобол". Долгами ТОО "ЖКХ Ремонт" - тоже
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44754
Финансированием ремонта многоэтажек в Костанае теперь займется СПК "Тобол". Долгами ТОО "ЖКХ Ремонт" - тоже
Отправлено: 25.07.22 - 15:38
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ТОО "ЖКХ Ремонт" находится на стадии ликвидации с 30 декабря 2021 года. Об этом "НГ" сообщил руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан СУЛЕЙМЕН.
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Сэм
§ Сэм
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
408
Re: Финансированием ремонта многоэтажек в Костанае теперь...
Отправлено: 25.07.22 - 15:38
#1
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Цитата:
Новые заявки на ремонт домов Сулеймен посоветовал отправлять в продкорпорацию, их "будут рассматривать по мере поступления денег".

Источник:


Продкорпорация то здесь причем?!
Из СПК сделали "помойную" яму. Ремонт жилищного фонда города не является функцией СПК, которая изначально являлась региональным институтом развития.
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