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Финансированием ремонта многоэтажек в Костанае теперь займется СПК "Тобол". Долгами ТОО "ЖКХ Ремонт" - тоже
Финансированием ремонта многоэтажек в Костанае теперь займется СПК "Тобол". Долгами ТОО "ЖКХ Ремонт" - тоже
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