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≡ Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44754
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 13:01
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Жителям города обещают соревнования, среди них экзотические, много концертных программ, в том числе с участием именитых земляков, а также фейерверк. О концепции праздника рассказал заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8654
Re: Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня...
Отправлено: 25.07.22 - 13:01
#1
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Цитата:
19 августа на Набережной по улице Гашека в 19 часов даст этнофестиваль, целью которого является, по словам докладчика, «возрождение национальных традиций и наследия кочевников».

Я извиняюсь, это ДЕНЬ ГОРОДА или НАУРЫЗ мейрамы?
У нас теперь, что все остальные этносы, строившие город не приделах? А этноФЕСТИВАЛЬ не подразумевает традиции и культуру других народов, которых еще половина города?

А может упор делать всё же на ИСТОРИЮ КУСТАНАЯ, его достижения, его знаменитых людей и простых жителей?

Цитата:
ворческие коллективы «ARTIST», «INTERDENS», «KREIZIDENS», «ATIKO» «MuzArtLive» и дуэт «BRO» Nazima MOTOR-ROLLER

Да уж, не осталось родных букв в мозгах творческой якобы интеллигенции.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3278
Re: Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня...
Отправлено: 25.07.22 - 13:02
#2
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Димаш Кудайбергена- нельзя было пригласить, тем более земляк акиму области: не отказал бы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3278
Re: Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня...
Отправлено: 25.07.22 - 13:05
#3
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Что то бюджет празднования, в тенге, не опубликовали?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8654
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 13:10
#4
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Цитата:
ACROS:
нельзя было пригласить, тем более земляк акиму области: не отказал бы.

и что там слушать то, нудные, режущие слух ноты и смотреть на безэмоциональное каменное лицо?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16132
Re: Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня...
Отправлено: 25.07.22 - 13:46
#5
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Цитата:
На набережной предполагается наплыв народа, так что дано указание поставить там биотуалеты.


О, можно и грушевый в такую жару попить спокойно..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2987
Re: Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня...
Отправлено: 25.07.22 - 13:52
#6
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Представители других этносов, тоже имеют отношение к кочевому образу жизни, в основном внуки и правнуки переселенцев. Которые в своё время в период Российской империи и освоения целинных земель ранее переселились в Николаевский уезд и Кустанайскую область. За первых переселенцев в 2014 году в заметке "Малоизвестные страницы из 135-летней истории Костаная", на основании архивных данных отмечали, цитирую:

А в Кустанайскую степь все ехали и шли новоселы. «В 1886 году в Николаевском уезде число жителей составляло 111 794, из них 99 915 человек принадлежали к местному населению.., вели кочевую жизнь и занимались скотоводством». Остальные 11 879 составляли крестьяне-переселенцы из разных губерний империи, особенно Самарской, Саратовской, Воронежской, Харьковской и Орловской, поселившихся в Кустанае и в ближайших к нему окрестностях. Верховная власть, практически ничем не ограниченная, была отдана в руки генерал-губернаторов.

Подробнее здесь:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3278
Re: Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня...
Отправлено: 25.07.22 - 13:56
#7
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Цитата:
yudjin:
что там слушать


Если вам не нравиться, это не значит что ВСЕМ не нравится: не зря же говорят- на вкус и цвет товарищей нет. Его творчество - это не ресторанно-корпоративный "бизнес-той"; его творчество- штучный товар; в этих шести октавах, которые он вытягивает, нужно ещё разбираться - поэтому его не любят в Казахстане многие поклонники Нуртас и К., Розы Рымбаевой и прочих "звёзд" казахской эстрады.
Уверен: - если бы он выступал- в зале был бы аншлаг.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8654
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 14:08
#8
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Цитата:
ACROS:
в этих шести октавах, которые он вытягивает, нужно ещё разбираться

вот именно... разбираться могут только специалисты с образованием.... а когда некоторые тетки и дядьки с предыханием произносят имя Димаш и думают, что они что-то там понимают... а на самом деле просто изображают понимающих лишь бы прикоснуться типа к шедевру, то для меня это забавно.
Я не влюбляюсь в голоса, мне может понравится песня, слова, музыка, аранжировка, душевность исполнения...
таковых у Кудайбергенова для себя я не нахожу.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
446
Re: Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня...
Отправлено: 25.07.22 - 15:34
#9
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Цитата:
yudjin:
Да уж, не осталось родных букв в мозгах творческой якобы интеллигенции.

Так перешли же на латинский
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Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Новосибирск
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
633
Re: Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня...
Отправлено: 25.07.22 - 15:39
#10
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Удивительно, но я хорошо помню 100 летие Кустаная, хотя был довольно маленьким 11 лет всего.
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КГСПС
* КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1556
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 17:40
#11
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