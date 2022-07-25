Прогноз на 5 дней
переменная облачность+33°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 22% влажность
  • З, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Осенняя опрессовка теплосетей в Костанае пройдет в августе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44750
Осенняя опрессовка теплосетей в Костанае пройдет в августе
Отправлено: 25.07.22 - 14:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". График опрессовки, как и сообщалось ранее, сдвинули с осени на август в связи с отключением газа на территории всей области. Первыми без горячей воды останутся жители центральной части города.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3278
Re: Осенняя опрессовка теплосетей в Костанае пройдет в августе
Отправлено: 25.07.22 - 14:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опрессовку будут производить под руководством Бекмагамбетова, или он ещё не приступил к своим обязанностям: готовиться к аппеляции прокуратуры??

Так называемый якобы плановый ремонт газотрубопровода: - это не из серии "планово-санкционного" ремонта КТК, по указке Владимира Владимировича??
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS