Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 13:01
Жителям города обещают соревнования, среди них экзотические, много концертных программ, в том числе с участием именитых земляков, а также фейерверк. О концепции праздника рассказал заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ. Читать новость
19 августа на Набережной по улице Гашека в 19 часов даст этнофестиваль, целью которого является, по словам докладчика, «возрождение национальных традиций и наследия кочевников».
Я извиняюсь, это ДЕНЬ ГОРОДА или НАУРЫЗ мейрамы? У нас теперь, что все остальные этносы, строившие город не приделах? А этноФЕСТИВАЛЬ не подразумевает традиции и культуру других народов, которых еще половина города?
А может упор делать всё же на ИСТОРИЮ КУСТАНАЯ, его достижения, его знаменитых людей и простых жителей?
Представители других этносов, тоже имеют отношение к кочевому образу жизни, в основном внуки и правнуки переселенцев. Которые в своё время в период Российской империи и освоения целинных земель ранее переселились в Николаевский уезд и Кустанайскую область. За первых переселенцев в 2014 году в заметке "Малоизвестные страницы из 135-летней истории Костаная", на основании архивных данных отмечали, цитирую:
А в Кустанайскую степь все ехали и шли новоселы. «В 1886 году в Николаевском уезде число жителей составляло 111 794, из них 99 915 человек принадлежали к местному населению.., вели кочевую жизнь и занимались скотоводством». Остальные 11 879 составляли крестьяне-переселенцы из разных губерний империи, особенно Самарской, Саратовской, Воронежской, Харьковской и Орловской, поселившихся в Кустанае и в ближайших к нему окрестностях. Верховная власть, практически ничем не ограниченная, была отдана в руки генерал-губернаторов.
Если вам не нравиться, это не значит что ВСЕМ не нравится: не зря же говорят- на вкус и цвет товарищей нет. Его творчество - это не ресторанно-корпоративный "бизнес-той"; его творчество- штучный товар; в этих шести октавах, которые он вытягивает, нужно ещё разбираться - поэтому его не любят в Казахстане многие поклонники Нуртас и К., Розы Рымбаевой и прочих "звёзд" казахской эстрады. Уверен: - если бы он выступал- в зале был бы аншлаг.
ACROS: в этих шести октавах, которые он вытягивает, нужно ещё разбираться
вот именно... разбираться могут только специалисты с образованием.... а когда некоторые тетки и дядьки с предыханием произносят имя Димаш и думают, что они что-то там понимают... а на самом деле просто изображают понимающих лишь бы прикоснуться типа к шедевру, то для меня это забавно. Я не влюбляюсь в голоса, мне может понравится песня, слова, музыка, аранжировка, душевность исполнения... таковых у Кудайбергенова для себя я не нахожу.
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