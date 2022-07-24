Отправлено: - 20:58

Артем Марусич:

Вам не нужна статистика, что бы увидеть, что Казахстан по уровню инфраструктуры ближе к странам Центральной Африки, где люди срут в океан, чем к развитым странам Европы.



Цитата:Господи! (с) Неужели американцы срут в космические корабли и потом запускают их за границу нашей вселенной? Или это Артем Марусич уверен, что они-то, великие американцы, не срут в океан? Да, Артем разочаровал меня. Никогда ему не стать таксистом, так как не знание того, куда срут американцы, не даёт ему права работать водителем такси. Придется Вам возвращаться в родное говно, Артем, в чужом говне Вы - чужой! (Это написано специально для Георгия, чтобы знал, как по-русски пишется обращение на "Вы", с большой буквы).