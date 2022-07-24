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≡ Багдат Мусин раскритиковал разработчиков баз данных для врачей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44748
Багдат Мусин раскритиковал разработчиков баз данных для врачей
Отправлено: 24.07.22 - 15:22
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин посетил несколько медицинских учреждений столицы, чтобы проверить, как идёт процесс в сфере здравоохранения. Министр предложил на законодательном уровне запретить проверяющим требовать отчёты от врачей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5426
Re: Багдат Мусин раскритиковал разработчиков баз данных для...
Отправлено: 24.07.22 - 15:22
#1
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Молодец, делом занят, давно надо было или ждал нагоняя, хотя с трудом верится, всё равно, молодец!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4221
Багдат Мусин раскритиковал разработчиков баз данных для врачей
Отправлено: 25.07.22 - 01:46
#2
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Скажем прямо, что это никак не влияет на качество лечения!
Сегодня работать участковым может любой выпускник медучилища.
Алгоритм приёма пациентов примерно такой:
- На что жалуетесь?
-Живот болит (к примеру).
- Вот направление на ФГДС, УЗИ и к гастроэнтерологу. До свидания.
Раньше участковый на приеме обязательно осматривал вас (глаза, язык, горло), измерял давление и пульс, слушал сердце и лёгкие.
А сегодня он смотрит в только монитор компа...
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
293
Re: Багдат Мусин раскритиковал разработчиков баз данных для...
Отправлено: 25.07.22 - 09:55
#3
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Цитата:
bgb:
Раньше участковый на приеме обязательно осматривал вас

Как в анекдоте про старуху: раньше врач на каждом приеме просил раздеться для осмотра, а теперь достаточно высунуть язык!
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
887
Re: Багдат Мусин раскритиковал разработчиков баз данных для...
Отправлено: 25.07.22 - 10:57
#4
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Мусин вообще молодец, в теме шарит. Уже сколько раз говорили, что у врачей хуча этих программ и все надо открыть-закрыть, да еще и заполнить. Давно надо было с этим разобраться.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2844
Багдат Мусин раскритиковал разработчиков баз данных для врачей
Отправлено: 25.07.22 - 11:03
#5
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