Отправлено: - 10:52

Подписчик нашего Telegram-канала обратил внимание на то, что в постановлении суда, который 22 июля вынес решение в отношении мужчины, оказавшего неповиновение сотрудникам полиции на пляже, объяснения нарушителя отличаются от того, что он сказал в своём извинении на видео.