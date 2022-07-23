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≡ Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44748
Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 23.07.22 - 10:48
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Хочу открыть отделам ЖКХ большой секрет: людей бесят не сами понты, на которые уходят миллионные вливания из бюджета, а значит, наших налогов. Возмущает та безалаберность, которая напропалую соседствует с понтами. Более того, многие костанайцы и астанчане рады понтам.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
293
Re: Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 23.07.22 - 10:48
#1
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Цитата:
Не так страшны понты, как их исполнение.

Вот говорят, что хуже дурака - только дурак с инициативой... Но я вам так скажу: ещё страшнее дурак с возможностью её реализации.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
445
Re: Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 23.07.22 - 13:11
#2
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До///дался? :)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16126
Re: Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 23.07.22 - 13:30
#3
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Автор такой молодой..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5426
Re: Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 23.07.22 - 14:41
#4
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Мне до сих пор не даёт покоя, почему всё таки перенесли столицу. Что бы там ни говорили всякое разное в угоду этой затеи, но алматинцы лягут поперек улицы и никогда не дадут переименовать яблочный город на имя какого-либо чиновника. Средства вложены не один миллиард, однако эти деньги должны были работать на людей, должны были построены дороги, производства. Есть ли отдача от того что построили Астану, мне кажется нет,
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1554
Re: Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 23.07.22 - 22:34
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Есть ли отдача от того что построили Астану, мне кажется нет,
Как это нет отдачи? В январе, спустившиеся с гор боевики, не смогли до столицы добраться, это разве не плюс?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1466
Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 23.07.22 - 22:42
#6
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Цитата:
Хочу открыть отделам ЖКХ большой секрет:

А и чо так скромно?
:lol:
Чего не открыть этот секрет акиму города, а может, не к ночи будь помянут, Акиму Области!?
А то может... Президенту!?!?!
Можт он этого не знает? И от того страдает вся страна?
Можт этот секрет тянет на Нобелевскую Премию?
:lol:
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
341
Re: Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 23.07.22 - 23:48
#7
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Говоров, в какое посольство ездил?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
85
Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 24.07.22 - 10:25
#8
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Цитата:
dvb:
Говоров, в какое посольство ездил?

Ездил в визовый центр Pony Express.
Настоятельная просьба к вам: обращаться ко мне только на "вы".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3273
Re: Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 24.07.22 - 11:02
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
почему всё таки перенесли столицу.


Наверное, вопрос должен так звучать: "...почему ОН перенёс столицу...", можно подумать что ОН у кого то спрашивал мнение по этому поводу, ну может быть только у БЛИЖАЙШЕГО окружения, да и то, только после своего ПРИНЯТОГО решения.

Цитата:
сайлау курманов:
но алматинцы лягут поперек улицы и никогда не дадут переименовать яблочный город на имя какого-либо чиновника.


Они уже( алма-атинцы или алматынцы) показали себя во время январских событии: - грабя и мародерствуя в магазинах, поджигая и разрушая государственные здания, избивая и калеча сотрудников правоохранительных органов, и саботируя проведение июньского референдума.

Почему они НЕ ЛЕГЛИ поперёк улицы, когда улицу Фурманова без ВСЕОБЩЕГОРОДСКОГО обсуждения, волевым усилием КОЕ КОГО, просто за одну ночь, ПЕРЕИМЕНОВАЛИ в проспект Назарбаева ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3273
Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 24.07.22 - 11:36
#10
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Цитата://Квинтэссенция понтов// - за тридцать лет Независимости - это проведение ЭКСПО-2017 и не столько само её строительство и проведение, а именно создание ИМИДЖА её АКТУАЛЬНОСТИ для населения Казахстана, её ПОСЕЩАЕМОСТИ и ОКУПАЕМОСТИ за счёт посещения туристов, в том числе и за счёт МЕНЯ: - меня лично просили ПРОФИНАНСИРОВАТЬ поездку пяти работников местной бюджетной сферы, сроком на три дня, в Астану для посещения именно этой самой ЭКСПО-2017.
Вот это ПОНТЫ из ПОНТОВ, не то что - дорожка или автобусная остановка.

[Исправлено: ACROS, 24.07.2022 - 11:37]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
341
Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 24.07.22 - 16:47
#11
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Настоятельная просьба к вам: обращаться ко мне только на "вы".


Только после того, как без ошибок на русском писать научишься
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6077
Re: Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 24.07.22 - 23:42
#12
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Цитата:
dvb:
Только после того, как без ошибок на русском писать научишься

----Поддерживаю !!!!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1420
Георгий ГОВОРОВ: Квинтэссенция понтов
Отправлено: 25.07.22 - 10:01
#13
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ: Настоятельная просьба к вам: обращаться ко мне только на "вы".

К вам или к Вам?
К конкретному форумчанину, или ко всем?
Лично ко мне можно обращаться без понтов, кому как удобно.
Даже на "ты".
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