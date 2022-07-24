Багдат Мусин раскритиковал разработчиков баз данных для врачей

Отправлено: - 01:46

Скажем прямо, что это никак не влияет на качество лечения!

Сегодня работать участковым может любой выпускник медучилища.

Алгоритм приёма пациентов примерно такой:

- На что жалуетесь?

-Живот болит (к примеру).

- Вот направление на ФГДС, УЗИ и к гастроэнтерологу. До свидания.

Раньше участковый на приеме обязательно осматривал вас (глаза, язык, горло), измерял давление и пульс, слушал сердце и лёгкие.

А сегодня он смотрит в только монитор компа...