Отправлено: - 01:11

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Это старички. Вот покажи, почему они пришли, когда я был тут уде в 2006м с Классиком и раскручивали форум, никого не было, потом они к нам пришли на форум и жили до года 2012го, пока не пришли вы?

Цитата:Ну-ну, жги давай, старичок. Посмотри даты своей регистрацию и моей. Я, говворишь потом пришел? Можешь Третьякова вспомнить вместе с Классиком. Да, конечно ты можешь сказать, что из-под нереганного писал. Тогда вспомни и Бывалого. Ага? Пока какая-то мразь не угнала псевдо...