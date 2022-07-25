Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:09
Цитата:
----А что хотел объяснить ???
111:
Как мне тебе объяснить такому?
Как мне тебе объяснить такому?
----А что хотел объяснить ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:10
Цитата:
Регистрация..
Ну ну..
С тобой все понятно..
Гога:
-я пришел в 2018*
-я пришел в 2018*
Регистрация..
Ну ну..
С тобой все понятно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:11
Цитата:
Ну-ну, жги давай, старичок. Посмотри даты своей регистрацию и моей. Я, говворишь потом пришел? Можешь Третьякова вспомнить вместе с Классиком. Да, конечно ты можешь сказать, что из-под нереганного писал. Тогда вспомни и Бывалого. Ага? Пока какая-то мразь не угнала псевдо...
111:
Это старички. Вот покажи, почему они пришли, когда я был тут уде в 2006м с Классиком и раскручивали форум, никого не было, потом они к нам пришли на форум и жили до года 2012го, пока не пришли вы?
Это старички. Вот покажи, почему они пришли, когда я был тут уде в 2006м с Классиком и раскручивали форум, никого не было, потом они к нам пришли на форум и жили до года 2012го, пока не пришли вы?
Ну-ну, жги давай, старичок. Посмотри даты своей регистрацию и моей. Я, говворишь потом пришел? Можешь Третьякова вспомнить вместе с Классиком. Да, конечно ты можешь сказать, что из-под нереганного писал. Тогда вспомни и Бывалого. Ага? Пока какая-то мразь не угнала псевдо...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:11
Цитата:
-----Ладно , тогда объясни - какая от тебя польза ??Буду , как пионэр , равняться на ВАС !!!
111:
Ты бесполезен как пользователь.
Ты бесполезен как пользователь.
-----Ладно , тогда объясни - какая от тебя польза ??Буду , как пионэр , равняться на ВАС !!!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:12
Цитата:
---Не запрягал ! А что ты хотел услышать ??
111:
Ну ну..
Ну ну..
---Не запрягал ! А что ты хотел услышать ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:13
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:15
Цитата:
Третьяк пришел позже, с ним моя бывшая училась.
Мишаня:
Третьякова вспомнить вместе с Классиком. Да
Третьякова вспомнить вместе с Классиком. Да
Третьяк пришел позже, с ним моя бывшая училась.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:15
Цитата:
---Атеист я , и нет идолов у меня
111:
Для тебя да..
Для тебя да..
---Атеист я , и нет идолов у меня
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:16
Цитата:
Привидение вроде было, но думаю что пришел Норд где то в 2009м.
Мишаня:
вспомни и Бывалого. Ага
вспомни и Бывалого. Ага
Привидение вроде было, но думаю что пришел Норд где то в 2009м.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:17
Цитата:
И..
Регистрация не имеет смысла.
Никакого..
Я пришел, потом был ник Мулан, потом выбрал цифровые и у меня их было 12 штук примерно, но одинаковые и узнаваемы по сути..
Мишаня:
Посмотри даты своей регистрацию и моей. Я,
Посмотри даты своей регистрацию и моей. Я,
И..
Регистрация не имеет смысла.
Никакого..
Я пришел, потом был ник Мулан, потом выбрал цифровые и у меня их было 12 штук примерно, но одинаковые и узнаваемы по сути..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:21
Цитата:
Я зарегался в 2009м после того, как из-под Бывалого стали писать все кому не лень. И псевдо сменил, чтобы эти писаки никак не ассоциировались больше со мной. Так что не надо ля-ля, раскрутчик
111:
Привидение вроде было, но думаю что пришел Норд где то в 2009м.
Привидение вроде было, но думаю что пришел Норд где то в 2009м.
Я зарегался в 2009м после того, как из-под Бывалого стали писать все кому не лень. И псевдо сменил, чтобы эти писаки никак не ассоциировались больше со мной. Так что не надо ля-ля, раскрутчик
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:24
Цитата:
Так, зачем адекватному, не преследующему цели нагадить оппонентам столько ников? Самого себя поддерживать в обсуждениях, создавать себе ореол большинства? Непонятно, и сейчас - что-то мне подсказывает - ты не исправился
111:
потом выбрал цифровые и у меня их было 12 штук примерно, но одинаковые и узнаваемы по сути..
потом выбрал цифровые и у меня их было 12 штук примерно, но одинаковые и узнаваемы по сути..
Так, зачем адекватному, не преследующему цели нагадить оппонентам столько ников? Самого себя поддерживать в обсуждениях, создавать себе ореол большинства? Непонятно, и сейчас - что-то мне подсказывает - ты не исправился
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:24
Цитата:
Нет.
Он был такой один.
Стиль то писем помнишь?
Мишаня:
зарегался в 2009м после того, как из-под Бывалого стали писать все кому не лень
зарегался в 2009м после того, как из-под Бывалого стали писать все кому не лень
Нет.
Он был такой один.
Стиль то писем помнишь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:29
Цитата:
Хех..
111, 111.,111м, 111-й, 111й..
Это только пять.
Потом 112.
Потом наоборот перевернул 211..
Что не так?
Какую кучку поддержаний?
Всегда писал с одного ника.
Если напишу с другого, ясно будет же что это я
И потому приходя и меняя ник, я сразу говорил, что я 111й.
Даже если пишу с 211го..
Мишаня:
, зачем адекватному, не преследующему цели нагадить оппонентам столько ников? Самого себя поддерживать в обсуждениях, создавать себе
, зачем адекватному, не преследующему цели нагадить оппонентам столько ников? Самого себя поддерживать в обсуждениях, создавать себе
Хех..
111, 111.,111м, 111-й, 111й..
Это только пять.
Потом 112.
Потом наоборот перевернул 211..
Что не так?
Какую кучку поддержаний?
Всегда писал с одного ника.
Если напишу с другого, ясно будет же что это я
И потому приходя и меняя ник, я сразу говорил, что я 111й.
Даже если пишу с 211го..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:32
Цитата:
Хех..
Это вычислит любой лоботряс, имеющий к программированию хоть какое то мнение в шестом классе..
Думаешь в НГ сидят какие то недалекие программисты, и когда из банят или совершают атаки, они ни при делах, не говоря уже о пользователе, который пишет с одного места под разными никами?
Мишаня:
Непонятно, и сейчас - что-то мне подсказывает - ты не исправился
Непонятно, и сейчас - что-то мне подсказывает - ты не исправился
Хех..
Это вычислит любой лоботряс, имеющий к программированию хоть какое то мнение в шестом классе..
Думаешь в НГ сидят какие то недалекие программисты, и когда из банят или совершают атаки, они ни при делах, не говоря уже о пользователе, который пишет с одного места под разными никами?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать