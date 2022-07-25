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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6077
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:09
#4621
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Цитата:
111:
Как мне тебе объяснить такому?

----А что хотел объяснить ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16126
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:10
#4622
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Цитата:
Гога:
-я пришел в 2018*

Регистрация..
Ну ну..
С тобой все понятно..
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:11
#4623
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Цитата:
111:
Это старички. Вот покажи, почему они пришли, когда я был тут уде в 2006м с Классиком и раскручивали форум, никого не было, потом они к нам пришли на форум и жили до года 2012го, пока не пришли вы?

Ну-ну, жги давай, старичок. Посмотри даты своей регистрацию и моей. Я, говворишь потом пришел? Можешь Третьякова вспомнить вместе с Классиком. Да, конечно ты можешь сказать, что из-под нереганного писал. Тогда вспомни и Бывалого. Ага? Пока какая-то мразь не угнала псевдо...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6077
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:11
#4624
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Цитата:
111:
Ты бесполезен как пользователь.

-----Ладно , тогда объясни - какая от тебя польза ??Буду , как пионэр , равняться на ВАС !!! :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6077
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:12
#4625
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Цитата:
111:
Ну ну..

---Не запрягал ! А что ты хотел услышать ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16126
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:13
#4626
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Цитата:
Гога:
что хотел объяснить ???

Не мешай мне смотреть фильм..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16126
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:15
#4627
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Цитата:
Мишаня:
Третьякова вспомнить вместе с Классиком. Да

Третьяк пришел позже, с ним моя бывшая училась.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6077
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:15
#4628
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Цитата:
111:
Для тебя да..

---Атеист я , и нет идолов у меня
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16126
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:16
#4629
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Цитата:
Мишаня:
вспомни и Бывалого. Ага

Привидение вроде было, но думаю что пришел Норд где то в 2009м.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16126
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:17
#4630
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Цитата:
Мишаня:
Посмотри даты своей регистрацию и моей. Я,

И..
Регистрация не имеет смысла.
Никакого..
Я пришел, потом был ник Мулан, потом выбрал цифровые и у меня их было 12 штук примерно, но одинаковые и узнаваемы по сути..
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:21
#4631
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Цитата:
111:
Привидение вроде было, но думаю что пришел Норд где то в 2009м.

Я зарегался в 2009м после того, как из-под Бывалого стали писать все кому не лень. И псевдо сменил, чтобы эти писаки никак не ассоциировались больше со мной. Так что не надо ля-ля, раскрутчик
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
971
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:24
#4632
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Цитата:
111:
потом выбрал цифровые и у меня их было 12 штук примерно, но одинаковые и узнаваемы по сути..

Так, зачем адекватному, не преследующему цели нагадить оппонентам столько ников? Самого себя поддерживать в обсуждениях, создавать себе ореол большинства? Непонятно, и сейчас - что-то мне подсказывает - ты не исправился
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16126
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:24
#4633
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Цитата:
Мишаня:
зарегался в 2009м после того, как из-под Бывалого стали писать все кому не лень

Нет.
Он был такой один.
Стиль то писем помнишь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16126
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:29
#4634
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Цитата:
Мишаня:
, зачем адекватному, не преследующему цели нагадить оппонентам столько ников? Самого себя поддерживать в обсуждениях, создавать себе

Хех..
111, 111.,111м, 111-й, 111й..
Это только пять.
Потом 112.
Потом наоборот перевернул 211..
Что не так?
Какую кучку поддержаний?
Всегда писал с одного ника.
Если напишу с другого, ясно будет же что это я
И потому приходя и меняя ник, я сразу говорил, что я 111й.
Даже если пишу с 211го..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16126
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 01:32
#4635
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Цитата:
Мишаня:
Непонятно, и сейчас - что-то мне подсказывает - ты не исправился

Хех..
Это вычислит любой лоботряс, имеющий к программированию хоть какое то мнение в шестом классе..
Думаешь в НГ сидят какие то недалекие программисты, и когда из банят или совершают атаки, они ни при делах, не говоря уже о пользователе, который пишет с одного места под разными никами?
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