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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 307 из 307«1...305306307
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Куратор темы: 111
Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
967
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:37
#4591
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Цитата:
111:
Введут новые правила и будем их дальше исполнять..

Ольга ушла от нас, пришел Тимур. Он твое все, вы достойны друг друга в своих правилах. Исполняйте. Будут у вас форумы одного, писателя, и второго, читателя...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1466
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:37
#4592
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Цитата:
111:
Какая низость..

Ниже чем тебе, пожалуй и не упасть.
А если выше, то пора для получения титула Уважаемого, изучать и стать специалистом в области говна...
Иначе не видать тебе ево!
:lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:37
#4593
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это просто болезнь
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:37
#4594
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Цитата:
Гога:
Да твои данные по всему Инету известны -

Это само собой.
Но зачем ты в лички отправляешь данные?
Еще и с выколотыми глазами Батана..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:40
#4595
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Цитата:
Мишаня:
пришел Тимур.

Он не приходил.
Он был еще на форуме в 2006м..
Как и Миролюбов..
Ничего не знаем, но лишь бы сказать?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:42
#4596
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Цитата:
111:
Потому ты не Герой моего романа..

---Да упаси Господь ...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1466
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:43
#4597
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Цитата:
111:
Это само собой.


:-o
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
967
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:43
#4598
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Цитата:
111:
Он не приходил. Он был еще на форуме в 2006м..

Ты прекрасно понял, про что речь. Старые пользователи, не соответствующие мировоззрению нынешней администрации просто выкашиваются пачками. Но тебе это не грозит
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:44
#4599
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Цитата:
111:
ще и с выколотыми глазами Батана..

---Скоко грушевого употребил ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:44
#4600
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Цитата:
Гога:
Да упаси Господь ...

Ты радуйся что я на тебя не донес за то что ты выклалываешь лички максафа и алекса.
С выколотыми глазами.
Тебя бы на месяц отправли бы.
Просто мне это не нужно.
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
967
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:46
#4601
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Цитата:
111:
Тебя бы на месяц отправли бы.

Упаси, боже, от страшной кары!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:46
#4602
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Цитата:
Мишаня:
Старые пользователи

Гачнем с Классика Чезахрена, Славика на Лехусе 350 номер 350..
Давай докажи.
Лорелия..
3Д..
И тд..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:48
#4603
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Цитата:
Мишаня:
Упаси, боже, от страшной кары!

Ну для него это важно, когда он лички друзей сдает всем..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:48
#4604
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Цитата:
111:
я на тебя не донес

----Донеси , я не против , Павлик
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.07.22 - 00:49
#4605
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Цитата:
Гога:
Донеси , я не против , Павлик

Совесть твоя сама когда нибудь этотпоймет, если она еще у тебя есть, что так нельзя .
Тебе даже сам алекс сказал..
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