Отправлено: - 00:43

111:

Он не приходил. Он был еще на форуме в 2006м..

Цитата:Ты прекрасно понял, про что речь. Старые пользователи, не соответствующие мировоззрению нынешней администрации просто выкашиваются пачками. Но тебе это не грозит