Отправлено: - 22:35

111:

Блин.. Что то не успел посмотреть, что Уважаемые мной пользователи пишут..

111:

Как всегда какой нибудь Бред? Тогда наверно и не стоит жалеть..

Цитата:О!Это не страшно!Я повторю, для лично тебя.Видишь ли, я тебе это и раньше говорил, но в силу особенностей своего интелекта, ты забыл, штоле!?Я писал что почитаю тебя как Чудака! На букву "М".То есть в слове Чудак, тебе следует заменить первую букву Ч на М, чтобы понять.Сможешь сам?Если не сможешь сам, можешь позвать #кухаркинзат.Цитата:Здесь тебе нет равных, можешь не сомневаться!Как там кухаркинзат? Ты ему передал мой вчерашний привет?Или украл, как тебе отруби когда-то?