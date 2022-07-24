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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 305 из 305«1...303304305
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16091
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 05:21
#4561
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Просто чудовища, которые идут на убивать соседний народ ради выпивки, способны только на такое..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1414
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 06:23
#4562
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16091
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 14:52
#4563
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Блин..
Что то не успел посмотреть, что Уважаемые мной пользователи пишут..
Как всегда какой нибудь Бред?
Тогда наверно и не стоит жалеть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16091
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 17:48
#4564
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Ну и отдых патриотов России..

36-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова вчера выступила на сцене VK Fest, где предстала в обтягивающем тигровом костюме с многочисленными вырезами, подчеркивающими стройное тело.



Ведущая фестиваля Настя Ивлеева решила спросить Бузову про ее увлечение. "Оленька, в сеть просочилась информация, что ты влюблена… в теннис! Скажи: в большой или маленький?" — задала вопрос Настя.

"Конечно же, в теннис! Я очень люблю большой...", — тут Ольга на пару секунд замешкалась, а потом выдала: "Пенис!"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16091
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 18:57
#4565
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Толя Белый..



Плюс еще один Предатель..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16091
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 22:30
#4566
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Ох лето..

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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 22:35
#4567
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Цитата:
111:
Блин.. Что то не успел посмотреть, что Уважаемые мной пользователи пишут..

О!
Это не страшно!
Я повторю, для лично тебя.
Видишь ли, я тебе это и раньше говорил, но в силу особенностей своего интелекта, ты забыл, штоле!?
Я писал что почитаю тебя как Чудака! На букву "М".
То есть в слове Чудак, тебе следует заменить первую букву Ч на М, чтобы понять.
Сможешь сам?
Если не сможешь сам, можешь позвать #кухаркинзат.
:lol: Цитата:
111:
Как всегда какой нибудь Бред? Тогда наверно и не стоит жалеть..

Здесь тебе нет равных, можешь не сомневаться!
Как там кухаркинзат? Ты ему передал мой вчерашний привет?
Или украл, как тебе отруби когда-то?
:oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16091
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 22:40
#4568
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Мы любим наш город..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16091
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 22:42
#4569
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Цитата:
Don Julio:
повторю, для лично тебя.

Хех..
Ну ты же Герой..
Для тебя повторить слова на расстоянии по интернету - это Подвиг!
Звезду Героя России сам тебе повешаю!
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 22:49
#4570
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Цитата:
111:
Для тебя повторить слова на расстоянии по интернету - это Подвиг!

Сколько литров каждодневно грушевого для тебя подвиг?
10 литров?
20?
Цитата:
111:
Звезду Героя России сам тебе повешаю!

Я знаю!
Ты сможешь!
Раз уж своего деда, треплешь его имя объявляя его героем.
Повесь лучше #кухаркинзат перед глазами.
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.07.22 - 22:50
#4571
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Цитата:
111:
Мы любим наш город..

А кухаркинзат тоже любит твой город?
:lol:
Профайл
Страница 305 из 305«1...303304305
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