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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 22:28
#1576
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Цитата:
111:
Это наверно тяжело, постоянно ненавидеть? Сочувствую..

А насколько трудно, потреблять каждодневно литры грузинского грушевого, постоянно?
Это наверное тяжело?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16091
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 22:31
#1577
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Цитата:
Don Julio:
насколько трудно,

Ну без ненависти же!
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1449
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 22:40
#1578
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Цитата:
111:
Ну без ненависти же!

А!
Так ты это дело, любишь?
Потребление грушевого грузинского?
Это меняет дело!
Любовь, великое чуство, которое творит чудеса.
Но я не уверен, что это относится так же и на любовь к грушевому...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 22:50
#1579
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Цитата:
111:
А вот я тут всех люблю..

Напомнило клип Игоря Николаева, где он ездит на лимузине и всех благословляет, любит и поздравляет.

На самом деле все зависит от дозы грушевого. Сначала чувствуешь раздражение к окружающим, за то что не дают сесть за стол и начать наслаждаться напитком. После пары глотков настроение улучшается и окружающие уже не кажутся монстрами.

После пятого глотка любовь ко всем начинает захлестывать тебя безудержной волной, хочется всех обнять и даже поплакать на плече первого встречного.

Но дальнейшие глотки переводят тебя через черту, которая отделяет любовь от ненависти. Ты вдруг ощущаешь себя звездой, а всех остальных мусором на своем пути, который мешает тебе красоваться перед своими фанатами. Ты прекрасен, остроумен и непобедим. Можно нести любую чушь, все равно чернь не поймет посыла.

И лишь утром придет похмелье и осознание своей никчемности, но сделать уже ничего нельзя и партию придется доигрывать до конца, даже если это партия жалкой ничтожной личности. Можно даже усугубить, чтобы гиперболизировать ситуацию для придания ей неправдоподобности, запуская фейки. А можно попытаться замазать проколы нейтральными фотографиями, но личность уже расшатана и в конце концов это обязательно приведет к депрессии, к тяжёлой форме когнитивного диссонанса и даже шизофрении.

Хотя ... кому и зачем я все это пишу.
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