Отправлено: - 22:50

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А вот я тут всех люблю..



Цитата:Напомнило клип Игоря Николаева, где он ездит на лимузине и всех благословляет, любит и поздравляет.На самом деле все зависит от дозы грушевого. Сначала чувствуешь раздражение к окружающим, за то что не дают сесть за стол и начать наслаждаться напитком. После пары глотков настроение улучшается и окружающие уже не кажутся монстрами.После пятого глотка любовь ко всем начинает захлестывать тебя безудержной волной, хочется всех обнять и даже поплакать на плече первого встречного.Но дальнейшие глотки переводят тебя через черту, которая отделяет любовь от ненависти. Ты вдруг ощущаешь себя звездой, а всех остальных мусором на своем пути, который мешает тебе красоваться перед своими фанатами. Ты прекрасен, остроумен и непобедим. Можно нести любую чушь, все равно чернь не поймет посыла.И лишь утром придет похмелье и осознание своей никчемности, но сделать уже ничего нельзя и партию придется доигрывать до конца, даже если это партия жалкой ничтожной личности. Можно даже усугубить, чтобы гиперболизировать ситуацию для придания ей неправдоподобности, запуская фейки. А можно попытаться замазать проколы нейтральными фотографиями, но личность уже расшатана и в конце концов это обязательно приведет к депрессии, к тяжёлой форме когнитивного диссонанса и даже шизофрении.Хотя ... кому и зачем я все это пишу.