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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:16
Цитата:
---Где , что и когда тебе не понравилось ?
использование капслокаalex_60:
---Где , что и когда тебе не понравилось ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:19
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:41
Цитата:
в точку.
Горожанин_kst:
в точку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:35
Цитата:
Речь скорее идет об этом россиянине.
Цитата:
Горожанин_kst:
ACROSs
ACROSs
Речь скорее идет об этом россиянине.
Цитата:
Tenkisch: ЕДИНСТВЕНЫЕ СМОГЛИ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ? в ТО ВРЕМЯ КАК ОСТАЛЬНОЙ , В ВАШИХ ПОНЯТИЯХ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ И ПЕРЕДОВОЙ МИР С УТРА ДО ВЕЧЕРА В ПЕСНЯМИ РАБОТАЛ НА ГИТЛЕРА? УСПЕШНО ЧЕРТИЛ ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ ОСВЕНЦИУМА?! ВАМ ПОСТОЯННО ЭТО НАПОМИНАТЬ?! ИЛИ ПРИДЯ ВО ВЛАСТЬ ВЫ ТОЛЬКО И ДЕЛАЕТЕ ЧТО ЗАГЛЯДЫВАЕТЕ В РОТ ЗАПАДУ? СВОЁ КОГДА ОТСТАИВАТЬ БУДЕТЕ? ТО ЧТО ДАЛО КОРОЛЕВА И ЕМУ ПОДОБНЫХ! ВЕДЬ СЕГОДНЯ ТО И ЖИВЁМ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ТОЙ СОВЕТСКОЙ БАЗЫ! А ВЫ НАПРОЧЬ ПОКРОИЛИ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, УБРАЛИ ВСЕ НУЖНОЕ И ВМЕСТО НЕГО ВОТКНУЛИ ВСЁ ЧУЖДОЕ НАШЕМУ НАРОДУ, ПРИМЕРОВ МОРЕ! НЕ ПОРА ЛИ ПЕРЕЛИСТАТЬ ДОМАШНИЙ ФОТОАЛЬБОМ?! ДУМАЮ ЕЩЁ ХВАТИТ МЫСЛЕОБРАЗНОГО ПРОЦЕССА ЧТО БЫ ПОНЯТЬ О ЧЁМ Я.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:37
Речь шла про летние каникулы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:39
Цитата:
Режет глаза, когда ВЕСЬ текст набран заглавными, а если только та часть или слово, подчёркивающая мысль поста, то это только помогает лучше понять эту мысль и этого автора. Приём такой, а не желание выпендриться
Что не так? Что за нежности - глаз некоторым режет?
Напишите редакции о своих претензиях: давайте и дальше нагружать Правила всякими ограничениями, вон уже коснулось и Народных новостей, и флуд зарегламентировали...
alex_60:
тема такая. для обсуждения. использование капслока в своих постах на форуме. даже не читая постов, режет глаза при взгляде на ленту
тема такая. для обсуждения. использование капслока в своих постах на форуме. даже не читая постов, режет глаза при взгляде на ленту
Режет глаза, когда ВЕСЬ текст набран заглавными, а если только та часть или слово, подчёркивающая мысль поста, то это только помогает лучше понять эту мысль и этого автора. Приём такой, а не желание выпендриться
Что не так? Что за нежности - глаз некоторым режет?
Напишите редакции о своих претензиях: давайте и дальше нагружать Правила всякими ограничениями, вон уже коснулось и Народных новостей, и флуд зарегламентировали...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:41
Просто мне иногда интересно мышление граждан других стран и особенно России, так как их тут большинство.
Извините меня, а вы критикуя только нашу власть, в нашем государстве, в своем государстве всем довольны и там все окей, живете спокойно, зажиточно, работа у всех хорошая и тд?
Тогда почему многие от безвыходности идут воевать за деньги?
Почему только зайди в интернет, сразу пишут об убитых, как они жили, как остались без работы и почему им платили на работе так, что хоть повешайся от такой нищеты?
Вы критикуете СВОЮ власть хоть за что то?
Или это можно делать только у нас, Капсом?
[Исправлено: 111, 24.07.2022 - 14:43]
Извините меня, а вы критикуя только нашу власть, в нашем государстве, в своем государстве всем довольны и там все окей, живете спокойно, зажиточно, работа у всех хорошая и тд?
Тогда почему многие от безвыходности идут воевать за деньги?
Почему только зайди в интернет, сразу пишут об убитых, как они жили, как остались без работы и почему им платили на работе так, что хоть повешайся от такой нищеты?
Вы критикуете СВОЮ власть хоть за что то?
Или это можно делать только у нас, Капсом?
[Исправлено: 111, 24.07.2022 - 14:43]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:45
Цитата:
вот к чему вы это слово капслоком?
здесь все тупые, глухослепые, что надо орать?
капслок на форумах означает что вы орете на собеседника, а не выделяете мысль, вы не в курсе?
в мозгу надо выделять мысли, а не орать тут.
таноми52:
когда ВЕСЬ текст набран
когда ВЕСЬ текст набран
вот к чему вы это слово капслоком?
здесь все тупые, глухослепые, что надо орать?
капслок на форумах означает что вы орете на собеседника, а не выделяете мысль, вы не в курсе?
в мозгу надо выделять мысли, а не орать тут.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:49
Цитата:
И на кого пользователь ACROS орал?
Думаешь необходимо принять к нему какие то решительные меры?
Давайте вместе изучим этот вопрос, почему пользователь игнорирует ваше мнение..
Тема для разговора..
alex_60:
что вы орете на собеседника
что вы орете на собеседника
И на кого пользователь ACROS орал?
Думаешь необходимо принять к нему какие то решительные меры?
Давайте вместе изучим этот вопрос, почему пользователь игнорирует ваше мнение..
Тема для разговора..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 18:07
Цитата:
То есть одно - два слова капслоком, это ор, потому что так считают?
Хороший повод цепляться к постам, игнорируя их смысл
alex_60:
капслок на форумах означает что вы орете на собеседника, а не выделяете мысль, вы не в курсе?
капслок на форумах означает что вы орете на собеседника, а не выделяете мысль, вы не в курсе?
То есть одно - два слова капслоком, это ор, потому что так считают?
Хороший повод цепляться к постам, игнорируя их смысл
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 18:53
Цитата:
не потому что так считают. а потому что есть правила поведения на форумах. они известны. как и в обществе, при этом некоторые живут в говне, сообщают об этом не стесняясь, некоторые по улицам голые ходят. чтож поделать, есть и такие.
таноми52: потому что так считают?
не потому что так считают. а потому что есть правила поведения на форумах. они известны. как и в обществе, при этом некоторые живут в говне, сообщают об этом не стесняясь, некоторые по улицам голые ходят. чтож поделать, есть и такие.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 21:13
Публикую данное рассуждение в продолжение обсуждений проблем форума. Настроение нормальное, испытываю такую ненависть к конкретному пользователю, что кушать не могу, а он может и кушает.
Раньше форум НГ можно было представить себе кораблем, плывущим по тихому и спокойному морю. Иногда, конечно, пассажиры устраивали бузу и пытались раскачать корабль, но все это быстро самоуспокаивалось и опять наступала солнечная, комфортная благодать.
Однажды, после смены капитана, корабль зашёл в очередной порт и заполнил трюмы жидким навозом. Кроме того, один из старейших пассажиров заболел тяжёлой формой кретинизма и теперь по ночам сверлит отверстия в стенках трюма, чтобы выпускать вонючую субстанцию в чистое, прозрачное море местного интернета.
Капитан и помощники не могут навести порядок на судне и постоянно экспериментируют, меняя правила поведения. Поэтому нормальные пассажиры вынуждены своими силами латать дыры, чтобы спасти море и корабль, но отсутствие помощи и безразличие команды формируют на судне атмосферу безразличия и желание покинуть его в ближайшем порту. Многих удерживает лишь ностальгия, воспоминания о совместных рейсах и жалость к оставшимся в этом питомнике диктатуры либерализма.
Очень плохо, когда человек, пережив свой звездный час когда-то в далёком прошлом, пытается вновь вызвать к себе симпатии своими олдовыми методами, которые сегодня вызывают у окружающих только жалость и изжогу. Как пела старая жена юного предателя: "Улетай скорее, туча, без тебя намного лучше!". Хотя нет, всё-таки тучи нужны, но плохо, когда их слишком много. Ведь иногда сквозь них должно пробиваться солнце, а не высовываться кухаркин зат.
Раньше форум НГ можно было представить себе кораблем, плывущим по тихому и спокойному морю. Иногда, конечно, пассажиры устраивали бузу и пытались раскачать корабль, но все это быстро самоуспокаивалось и опять наступала солнечная, комфортная благодать.
Однажды, после смены капитана, корабль зашёл в очередной порт и заполнил трюмы жидким навозом. Кроме того, один из старейших пассажиров заболел тяжёлой формой кретинизма и теперь по ночам сверлит отверстия в стенках трюма, чтобы выпускать вонючую субстанцию в чистое, прозрачное море местного интернета.
Капитан и помощники не могут навести порядок на судне и постоянно экспериментируют, меняя правила поведения. Поэтому нормальные пассажиры вынуждены своими силами латать дыры, чтобы спасти море и корабль, но отсутствие помощи и безразличие команды формируют на судне атмосферу безразличия и желание покинуть его в ближайшем порту. Многих удерживает лишь ностальгия, воспоминания о совместных рейсах и жалость к оставшимся в этом питомнике диктатуры либерализма.
Очень плохо, когда человек, пережив свой звездный час когда-то в далёком прошлом, пытается вновь вызвать к себе симпатии своими олдовыми методами, которые сегодня вызывают у окружающих только жалость и изжогу. Как пела старая жена юного предателя: "Улетай скорее, туча, без тебя намного лучше!". Хотя нет, всё-таки тучи нужны, но плохо, когда их слишком много. Ведь иногда сквозь них должно пробиваться солнце, а не высовываться кухаркин зат.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2843
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 22:01
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 22:17
Цитата:
Это наверно тяжело, постоянно ненавидеть?
Сочувствую..
Маркс:
испытываю такую ненависть к конкретному пользователю, что кушать не могу, а он может и кушает.
испытываю такую ненависть к конкретному пользователю, что кушать не могу, а он может и кушает.
Это наверно тяжело, постоянно ненавидеть?
Сочувствую..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 22:26
А вот я тут всех люблю..
Ненавидеть?
Ну мы уже взрослые люди думаю, кому уже давно За.
Ненавидеть, рыдать и жаловаться друг на друга думаю, это мы прошли, когда мы были еще маленькими детьми..
Нам в среднем по 50 лет и представляете, как это со стороны выглядит, когда мы, перебивая друг друга жалуемся нашей воспитательнице в детском саду, о том как мы друг друга не любим или он у меня отобрал тапочек..
И еще ставим такой акцент - я ненавижу в своей жизни только одного человека..
Из интернета...
Всякие Гитлеры и Чикатилы из могилы аж обзавидуются..
Ведь кого то ненавидят в жизни даже больше чем их..
Хорошая девочковая тема..
Ненавидеть?
Ну мы уже взрослые люди думаю, кому уже давно За.
Ненавидеть, рыдать и жаловаться друг на друга думаю, это мы прошли, когда мы были еще маленькими детьми..
Нам в среднем по 50 лет и представляете, как это со стороны выглядит, когда мы, перебивая друг друга жалуемся нашей воспитательнице в детском саду, о том как мы друг друга не любим или он у меня отобрал тапочек..
И еще ставим такой акцент - я ненавижу в своей жизни только одного человека..
Из интернета...
Всякие Гитлеры и Чикатилы из могилы аж обзавидуются..
Ведь кого то ненавидят в жизни даже больше чем их..
Хорошая девочковая тема..
-
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