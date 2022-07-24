Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 12:53
Поводом для судебного разбирательства стала статья Александры Сергазиновой «Сядут ли на скамью подсудимых председатель коллегии адвокатов Костанайской области и чиновник из Департамента юстиции?». Читать новость
Эл-починно: Не совсем подходит в данном случае. Так как конституция Казахстана, действительно подразумевает весь народ Казахстана. А вот ваша мысль должна и может принадлежать только вам.
И еще вопрос по поводу конституции. А если найдется в казахстане человек, который не согласен с конституцией, будет считать, что она не вполне соответствует его воззрениям? Это ничего? Нормально? Так можно? Высказать свое недовольство? Сказать, что возможно не все там ровно? Предложить поправки? Или я должен быть во всем всегда согласен, до тех пор, пока тот, кому можно быть не довольным и не согласным, не напишет новую?
Мы живем в говне так сказать Вертикали власти, которую нам она насадила, чтобы расправляться с неугодными.. Чтобы меньше было ее критиков, больше подхалимов и всяких тех, кто считает Родиной зад президента по Шевчуку.. И из этого так сказать говна, мы при нашей жизни не выберемся.. Привет Сарсенбаеву и остальным несчастным, которым так же не удалось.. Наверно имеется в виду, что власть наша в некоторых случаях, не во всех, на нас наклала по полной..
Эл-починно: Тут вы опять ошибаетесь, каким образом вы пришли к такому выводу?
В своем сообщении №9, вы процитировали мой вопрос "С чего вы решили, что когда я писал о том, что Мы живем в говне, я писал о вас?".
После этого, вы написали "Но вы же всё же написали - Цитата:".
И привели в пример мое первое сообщение.
Может вы конечно, абсолютно случайно меня цитируете и буквы набрали случайно, но после вы еще упрекнули и призвали вести речь за себя.
С чего вы взяли, что те "мы" о которых я писал, не дали мне свое согласие говорить за них? То есть, вы себе представили под словом "мы" каких то людей, о которых можно сказать, что они живут в говне. Кого вы представили?
111: Ты же сам всегда, говоря мне что то , говоришь мы, все, и тд..
Факты в студию!Цитата:
Артем Марусич: С чего вы взяли, что те "мы" о которых я писал, не дали мне свое согласие говорить за них? То есть, вы себе представили под словом "мы" каких то людей, о которых можно сказать, что они живут в говне. Кого вы представили?
Я без понятия кто вам дал право за них и за себя, что вы в таком консорциуме живёте, говорить. Это же вы употребили это выражение. ПС - теперь не нужно с больной головы на здоровую всё сваливать.
Эл-починно: Я без понятия кто вам дал право за них и за себя, что вы в таком консорциуме живёте, говорить. Это же вы употребили это выражение. ПС - теперь не нужно с больной головы на здоровую всё сваливать.
Можете не отвечать на мой вопрос, он был риторическим и ответ на него мне известен.
И не собираюсь, потому как смысла тоже не вижу. Как всех называть можно, даже если это и группа лиц. Но я просто рад за вас. Да и меня это ни коим боком не касается, я живу в Германии. Вообщем, кому где больше нравится, кому то видать и в говне хорошо...
Эл-починно: Да и меня это ни коим боком не касается, я живу в Германии. Вообщем, кому где больше нравится, кому то видать и в говне хорошо...
Тогда уровень вашего лицемерия просто поражает. Вам не нужна статистика, что бы увидеть, что Казахстан по уровню инфраструктуры ближе к странам Центральной Африки, где люди срут в океан, чем к развитым странам Европы.
Мы же ВСЕ пишущие в этом или на этом форуме, находимся в публичном пространстве, мы же СВОИ посты КОМУ то адресуем, в них мы выражаем свои ЛИЧНЫЕ мнения: - вы же не пишите, пардон, как старая дева, сами себе любовно-эротические письма и сами же на них, краснея от неприличия, отвечаете, или же: - "сам на сам" разговариваете с зеркалом.
Цитата:
Артем Марусич: Почему у вас жизнь в говне так сильно ассоциируется с казахстанцами?
Вы же это написали находясь не на американском или российском или европейском или китайском форуме, а на форуме казахстанской-костанайской областной газеты "НГ".
Артем Марусич: что Казахстан по уровню инфраструктуры ближе к странам Центральной Африки, где люди срут в океан, чем к развитым странам Европы.
М.да; хорошо что вы уехали: ваша ментальность и ментальность клоуна Галкина - примерна одинакова, моё личное мнение. Наверное, Симоньян в чём то была права, когда высказывала своё мнение про этого клоуна: - клоун, он и есть клоун. Думаю: вам тоже в лучших домах Ландона, руки не подадут; засим как и Эль-Починно откланиваюсь: - "...давай, Наташа, ыды, досвиданы...."
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