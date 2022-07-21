Отправлено: - 10:41

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лучше детей в школах бесплатно кормить

[Исправлено: ACROS, 24.07.2022 - 10:42]

Цитата:Всегда ЭТО говорил и всегда старался помочь школе именно в части БЕСПЛАТНОГО и ПОЛНОЦЕННОГО кормления школьников во время занятии и занятий по физкультуре: - утром толком не кушая убегают в школу; в течении дня- непонятные перекусы фиг знает ЧЕМ и КАК и вечером, дома, набивания желудка едой и вдобавок стрессы связанные с оценками и пресловутым ЕНТ - и на выходе, через десять лет, получаем: - каждый ВТОРОЙ выпускник школы вместе с аттестатом знания получает ГАСТРИТ и ЯЗВУ желудка в той или иной форме.Хорошее питание, занятие физкультурой и логическое мышление- вот основное, что должен получить в школе каждый школьник, от государства, а не эксперименты очередных и часто меняемых министров: - то по удалёнке, то по школьной формы, то по учебникам и прочим "умным" новшествам.А, остальное - знания по химии, физике, математике, литературе, истории и прочее - это производное от сильного, здорового тела и здравого ума.