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Сажая леса, выращивать кадры
Сажая леса, выращивать кадры
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44747
Сажая леса, выращивать кадры
Отправлено: 21.07.22 - 01:20
Костанайская область, как и все остальные регионы РК, приступила к реализации государственной программы повышения лесистости. Официально стартовала она в прошлом году, финансирование было открыто в этом, произведены первые посадки. Но продвигается дело сложно, а масштабы его очень велики. Рассказывая о программе «НГ», депутат областного маслихата от партии AMANAT Гульмира КАПЕНОВА раз десять начинала фразы со слов «но самая большая проблема заключается в том...». И выходило, что главная сложность - в напластовании этих проблем, которые в отрасли копились десятилетиями. Так что быть ли нашей области повышенно лесистой, зависит от множества условий.
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Re: Сажая леса, выращивать кадры
Отправлено: 21.07.22 - 01:20
- Да, нынешней весной лесхозы посадили 14 млн саженцев, большую часть того, что нужно в текущем году. Всего план на него - 24 тысячи деревьев.----Не понял ??? План - 24 тысячи , а --посадили 14 млн саженцев???
Re: Сажая леса, выращивать кадры
Отправлено: 21.07.22 - 01:47
должно быть посажено более 160 млн саженцев сосны и березы на почти 29 тыс. га --- это 1,81 кв.м на одно дерево .Или 5 517 деревьев на 1(один) гектар ?---А это в Инете нашел -*Сколько сосен на одном гектаре? При посадке сосен на один гектар высаживается в среднем 4000 саженцев, расстояние между рядами 2 метра и расстояние между растениями 1,2 метра.**
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2348
Сажая леса, выращивать кадры
Отправлено: 21.07.22 - 09:46
Цитата:
Надо было написать другую статью:
"Сажая кадры, выращивать леса".
NG.kz:
Сажая леса, выращивать кадры.
Сажая леса, выращивать кадры.
Надо было написать другую статью:
"Сажая кадры, выращивать леса".
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3273
Re: Сажая леса, выращивать кадры
Отправлено: 23.07.22 - 19:05
Цитата:
37-м повеяло: - любите вы, марксисты-сталинисты, бесплатно, за лагерную пайку, возводить стратегические обьекты, Беломор-каналы, ДнепроГЭС-ы.
Маркс:
"Сажая кадры, выращивать леса
"Сажая кадры, выращивать леса
37-м повеяло: - любите вы, марксисты-сталинисты, бесплатно, за лагерную пайку, возводить стратегические обьекты, Беломор-каналы, ДнепроГЭС-ы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 410
Сажая леса, выращивать кадры
Отправлено: 23.07.22 - 19:25
Цитата:
Ну а почему бы и нет? Хотя если посмотреть, то ничего они не построят, разве, что кроме того, что и так уже разваливается. Сегодняшние это вам не вчерашние
Пусть свою пайку отрабатывают, лучше детей в школах бесплатно кормить.
[Исправлено: Эл-починно, 23.07.2022 - 19:29]
ACROS:
юбите вы, марксисты-сталинисты, бесплатно, за лагерную пайку, возводить стратегические обьекты, Беломор-каналы, ДнепроГЭС-ы.
юбите вы, марксисты-сталинисты, бесплатно, за лагерную пайку, возводить стратегические обьекты, Беломор-каналы, ДнепроГЭС-ы.
Ну а почему бы и нет? Хотя если посмотреть, то ничего они не построят, разве, что кроме того, что и так уже разваливается. Сегодняшние это вам не вчерашние
Пусть свою пайку отрабатывают, лучше детей в школах бесплатно кормить.
[Исправлено: Эл-починно, 23.07.2022 - 19:29]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3273
Сажая леса, выращивать кадры
Отправлено: 24.07.22 - 10:41
Цитата:
Всегда ЭТО говорил и всегда старался помочь школе именно в части БЕСПЛАТНОГО и ПОЛНОЦЕННОГО кормления школьников во время занятии и занятий по физкультуре: - утром толком не кушая убегают в школу; в течении дня- непонятные перекусы фиг знает ЧЕМ и КАК и вечером, дома, набивания желудка едой и вдобавок стрессы связанные с оценками и пресловутым ЕНТ - и на выходе, через десять лет, получаем: - каждый ВТОРОЙ выпускник школы вместе с аттестатом знания получает ГАСТРИТ и ЯЗВУ желудка в той или иной форме.
Хорошее питание, занятие физкультурой и логическое мышление- вот основное, что должен получить в школе каждый школьник, от государства, а не эксперименты очередных и часто меняемых министров: - то по удалёнке, то по школьной формы, то по учебникам и прочим "умным" новшествам.
А, остальное - знания по химии, физике, математике, литературе, истории и прочее - это производное от сильного, здорового тела и здравого ума.
[Исправлено: ACROS, 24.07.2022 - 10:42]
Эл-починно:
лучше детей в школах бесплатно кормить
лучше детей в школах бесплатно кормить
Всегда ЭТО говорил и всегда старался помочь школе именно в части БЕСПЛАТНОГО и ПОЛНОЦЕННОГО кормления школьников во время занятии и занятий по физкультуре: - утром толком не кушая убегают в школу; в течении дня- непонятные перекусы фиг знает ЧЕМ и КАК и вечером, дома, набивания желудка едой и вдобавок стрессы связанные с оценками и пресловутым ЕНТ - и на выходе, через десять лет, получаем: - каждый ВТОРОЙ выпускник школы вместе с аттестатом знания получает ГАСТРИТ и ЯЗВУ желудка в той или иной форме.
Хорошее питание, занятие физкультурой и логическое мышление- вот основное, что должен получить в школе каждый школьник, от государства, а не эксперименты очередных и часто меняемых министров: - то по удалёнке, то по школьной формы, то по учебникам и прочим "умным" новшествам.
А, остальное - знания по химии, физике, математике, литературе, истории и прочее - это производное от сильного, здорового тела и здравого ума.
[Исправлено: ACROS, 24.07.2022 - 10:42]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 141
Re: Сажая леса, выращивать кадры
Отправлено: 24.07.22 - 18:28
Есть ещё вариант, ядерный взрыв, прямоходящие вымрут, леса сами востановятся
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