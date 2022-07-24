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≡ Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44747
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 12:53
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Поводом для судебного разбирательства стала статья Александры Сергазиновой «Сядут ли на скамью подсудимых председатель коллегии адвокатов Костанайской области и чиновник из Департамента юстиции?».
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
445
Re: Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с...
Отправлено: 24.07.22 - 17:15
#15
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Цитата:
Эл-починно:
Не совсем подходит в данном случае. Так как конституция Казахстана, действительно подразумевает весь народ Казахстана. А вот ваша мысль должна и может принадлежать только вам.

И еще вопрос по поводу конституции. А если найдется в казахстане человек, который не согласен с конституцией, будет считать, что она не вполне соответствует его воззрениям? Это ничего? Нормально? Так можно? Высказать свое недовольство? Сказать, что возможно не все там ровно? Предложить поправки? Или я должен быть во всем всегда согласен, до тех пор, пока тот, кому можно быть не довольным и не согласным, не напишет новую?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16084
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 17:16
#16
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Цитата:
Эл-починно:
не совсем понятно, за кого вы речь ведёте? И я соглашусь с оппонентами, ведите речь за себя. Потому как пример -

Да ладно уж..
Ты же сам всегда, говоря мне что то , говоришь мы, все, и тд..
Ладно бы ты по другому говорил, а то вот поправляешь, лишь бы поправить..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16084
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 17:20
#17
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Мы живем в говне так сказать Вертикали власти, которую нам она насадила, чтобы расправляться с неугодными..
Чтобы меньше было ее критиков, больше подхалимов и всяких тех, кто считает Родиной зад президента по Шевчуку..
И из этого так сказать говна, мы при нашей жизни не выберемся..
Привет Сарсенбаеву и остальным несчастным, которым так же не удалось..
Наверно имеется в виду, что власть наша в некоторых случаях, не во всех, на нас наклала по полной..

[Исправлено: 111, 24.07.2022 - 17:22]
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
445
Re: Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с...
Отправлено: 24.07.22 - 17:22
#18
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Цитата:
Эл-починно:
Тут вы опять ошибаетесь, каким образом вы пришли к такому выводу?

В своем сообщении №9, вы процитировали мой вопрос "С чего вы решили, что когда я писал о том, что Мы живем в говне, я писал о вас?".

После этого, вы написали "Но вы же всё же написали - Цитата:".

И привели в пример мое первое сообщение.

Может вы конечно, абсолютно случайно меня цитируете и буквы набрали случайно, но после вы еще упрекнули и призвали вести речь за себя.

С чего вы взяли, что те "мы" о которых я писал, не дали мне свое согласие говорить за них? То есть, вы себе представили под словом "мы" каких то людей, о которых можно сказать, что они живут в говне. Кого вы представили?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
410
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 17:28
#19
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Цитата:
111:
Ты же сам всегда, говоря мне что то , говоришь мы, все, и тд..

Факты в студию!Цитата:
Артем Марусич:
С чего вы взяли, что те "мы" о которых я писал, не дали мне свое согласие говорить за них? То есть, вы себе представили под словом "мы" каких то людей, о которых можно сказать, что они живут в говне. Кого вы представили?

Я без понятия кто вам дал право за них и за себя, что вы в таком консорциуме живёте, говорить. Это же вы употребили это выражение. :lol:
ПС - теперь не нужно с больной головы на здоровую всё сваливать. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 24.07.2022 - 17:30]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17356
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 17:29
#20
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да пусть он живет в говне, видать там совсем плохо. главное чтобы не утонул, уп как никак у некоторых. потеря будет невосполнимая.

[Исправлено: alex_60, 24.07.2022 - 17:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16084
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 17:30
#21
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Цитата:
Эл-починно:
Факты в студию!

Да ладно..
Уже сколько раз тебя спрашивал, кто это мы, все..
Ты лично за себя никогда тут не говорил..
Это вот так, да .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
410
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 17:34
#22
Комментарий проходит проверку.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
445
Re: Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с...
Отправлено: 24.07.22 - 17:37
#23
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Цитата:
Эл-починно:
Я без понятия кто вам дал право за них и за себя, что вы в таком консорциуме живёте, говорить. Это же вы употребили это выражение. ПС - теперь не нужно с больной головы на здоровую всё сваливать.

Можете не отвечать на мой вопрос, он был риторическим и ответ на него мне известен.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
410
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 17:43
#24
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Цитата:
alex_60:
да пусть он живет в говне

Так их уже двое! :lol: Цитата:
Артем Марусич:
Можете не отвечать

И не собираюсь, потому как смысла тоже не вижу. Как всех называть можно, даже если это и группа лиц. Но я просто рад за вас. Да и меня это ни коим боком не касается, я живу в Германии. Вообщем, кому где больше нравится, кому то видать и в говне хорошо... :lol: 8-)
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
445
Re: Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с...
Отправлено: 24.07.22 - 18:06
#25
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Цитата:
Эл-починно:
Да и меня это ни коим боком не касается, я живу в Германии. Вообщем, кому где больше нравится, кому то видать и в говне хорошо...

Тогда уровень вашего лицемерия просто поражает. Вам не нужна статистика, что бы увидеть, что Казахстан по уровню инфраструктуры ближе к странам Центральной Африки, где люди срут в океан, чем к развитым странам Европы.



Это скорее уровень Габона или Экваториальной Гвинеи, чем Швейцарии или Норвегии.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
410
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 18:10
#26
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Цитата:
Артем Марусич:
Тогда уровень вашего лицемерия просто поражает.

Не до вашего уровня мне ещё далеко. Я знаю как живут люди в Казахстане. Но никогда не скажу, что это жить в говне. За сим откланиваюсь.
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