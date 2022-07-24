Отправлено: - 17:15

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Не совсем подходит в данном случае. Так как конституция Казахстана, действительно подразумевает весь народ Казахстана. А вот ваша мысль должна и может принадлежать только вам.

Цитата:И еще вопрос по поводу конституции. А если найдется в казахстане человек, который не согласен с конституцией, будет считать, что она не вполне соответствует его воззрениям? Это ничего? Нормально? Так можно? Высказать свое недовольство? Сказать, что возможно не все там ровно? Предложить поправки? Или я должен быть во всем всегда согласен, до тех пор, пока тот, кому можно быть не довольным и не согласным, не напишет новую?