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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:16
#1561
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Цитата:
использование капслокаalex_60:

---Где , что и когда тебе не понравилось ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:19
#1562
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:41
#1563
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Цитата:
Горожанин_kst:


в точку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:35
#1564
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Цитата:
Горожанин_kst:
ACROSs

Речь скорее идет об этом россиянине.

Цитата:
Tenkisch: ЕДИНСТВЕНЫЕ СМОГЛИ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ? в ТО ВРЕМЯ КАК ОСТАЛЬНОЙ , В ВАШИХ ПОНЯТИЯХ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ И ПЕРЕДОВОЙ МИР С УТРА ДО ВЕЧЕРА В ПЕСНЯМИ РАБОТАЛ НА ГИТЛЕРА? УСПЕШНО ЧЕРТИЛ ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ ОСВЕНЦИУМА?! ВАМ ПОСТОЯННО ЭТО НАПОМИНАТЬ?! ИЛИ ПРИДЯ ВО ВЛАСТЬ ВЫ ТОЛЬКО И ДЕЛАЕТЕ ЧТО ЗАГЛЯДЫВАЕТЕ В РОТ ЗАПАДУ? СВОЁ КОГДА ОТСТАИВАТЬ БУДЕТЕ? ТО ЧТО ДАЛО КОРОЛЕВА И ЕМУ ПОДОБНЫХ! ВЕДЬ СЕГОДНЯ ТО И ЖИВЁМ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ТОЙ СОВЕТСКОЙ БАЗЫ! А ВЫ НАПРОЧЬ ПОКРОИЛИ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, УБРАЛИ ВСЕ НУЖНОЕ И ВМЕСТО НЕГО ВОТКНУЛИ ВСЁ ЧУЖДОЕ НАШЕМУ НАРОДУ, ПРИМЕРОВ МОРЕ! НЕ ПОРА ЛИ ПЕРЕЛИСТАТЬ ДОМАШНИЙ ФОТОАЛЬБОМ?! ДУМАЮ ЕЩЁ ХВАТИТ МЫСЛЕОБРАЗНОГО ПРОЦЕССА ЧТО БЫ ПОНЯТЬ О ЧЁМ Я.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:37
#1565
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Речь шла про летние каникулы.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:39
#1566
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Цитата:
alex_60:
тема такая. для обсуждения. использование капслока в своих постах на форуме. даже не читая постов, режет глаза при взгляде на ленту


Режет глаза, когда ВЕСЬ текст набран заглавными, а если только та часть или слово, подчёркивающая мысль поста, то это только помогает лучше понять эту мысль и этого автора. Приём такой, а не желание выпендриться
Что не так? Что за нежности - глаз некоторым режет?
Напишите редакции о своих претензиях: давайте и дальше нагружать Правила всякими ограничениями, вон уже коснулось и Народных новостей, и флуд зарегламентировали...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:41
#1567
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Просто мне иногда интересно мышление граждан других стран и особенно России, так как их тут большинство.
Извините меня, а вы критикуя только нашу власть, в нашем государстве, в своем государстве всем довольны и там все окей, живете спокойно, зажиточно, работа у всех хорошая и тд?
Тогда почему многие от безвыходности идут воевать за деньги?
Почему только зайди в интернет, сразу пишут об убитых, как они жили, как остались без работы и почему им платили на работе так, что хоть повешайся от такой нищеты?
Вы критикуете СВОЮ власть хоть за что то?
Или это можно делать только у нас, Капсом?

[Исправлено: 111, 24.07.2022 - 14:43]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:45
#1568
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Цитата:
таноми52:
когда ВЕСЬ текст набран


вот к чему вы это слово капслоком?
здесь все тупые, глухослепые, что надо орать?
капслок на форумах означает что вы орете на собеседника, а не выделяете мысль, вы не в курсе?
в мозгу надо выделять мысли, а не орать тут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:49
#1569
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Цитата:
alex_60:
что вы орете на собеседника

И на кого пользователь ACROS орал?
Думаешь необходимо принять к нему какие то решительные меры?
Давайте вместе изучим этот вопрос, почему пользователь игнорирует ваше мнение..
Тема для разговора..
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