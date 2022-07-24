Отправлено: - 14:39

alex_60:

тема такая. для обсуждения. использование капслока в своих постах на форуме. даже не читая постов, режет глаза при взгляде на ленту

Цитата:Режет глаза, когда ВЕСЬ текст набран заглавными, а если только та часть или слово, подчёркивающая мысль поста, то это только помогает лучше понять эту мысль и этого автора. Приём такой, а не желание выпендритьсяЧто не так? Что за нежности - глаз некоторым режет?Напишите редакции о своих претензиях: давайте и дальше нагружать Правила всякими ограничениями, вон уже коснулось и Народных новостей, и флуд зарегламентировали...