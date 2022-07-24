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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:16
Цитата:
---Где , что и когда тебе не понравилось ?
использование капслокаalex_60:
---Где , что и когда тебе не понравилось ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:19
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 13:41
Цитата:
в точку.
Горожанин_kst:
в точку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:35
Цитата:
Речь скорее идет об этом россиянине.
Цитата:
Горожанин_kst:
ACROSs
ACROSs
Речь скорее идет об этом россиянине.
Цитата:
Tenkisch: ЕДИНСТВЕНЫЕ СМОГЛИ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ? в ТО ВРЕМЯ КАК ОСТАЛЬНОЙ , В ВАШИХ ПОНЯТИЯХ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ И ПЕРЕДОВОЙ МИР С УТРА ДО ВЕЧЕРА В ПЕСНЯМИ РАБОТАЛ НА ГИТЛЕРА? УСПЕШНО ЧЕРТИЛ ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ ОСВЕНЦИУМА?! ВАМ ПОСТОЯННО ЭТО НАПОМИНАТЬ?! ИЛИ ПРИДЯ ВО ВЛАСТЬ ВЫ ТОЛЬКО И ДЕЛАЕТЕ ЧТО ЗАГЛЯДЫВАЕТЕ В РОТ ЗАПАДУ? СВОЁ КОГДА ОТСТАИВАТЬ БУДЕТЕ? ТО ЧТО ДАЛО КОРОЛЕВА И ЕМУ ПОДОБНЫХ! ВЕДЬ СЕГОДНЯ ТО И ЖИВЁМ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ТОЙ СОВЕТСКОЙ БАЗЫ! А ВЫ НАПРОЧЬ ПОКРОИЛИ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, УБРАЛИ ВСЕ НУЖНОЕ И ВМЕСТО НЕГО ВОТКНУЛИ ВСЁ ЧУЖДОЕ НАШЕМУ НАРОДУ, ПРИМЕРОВ МОРЕ! НЕ ПОРА ЛИ ПЕРЕЛИСТАТЬ ДОМАШНИЙ ФОТОАЛЬБОМ?! ДУМАЮ ЕЩЁ ХВАТИТ МЫСЛЕОБРАЗНОГО ПРОЦЕССА ЧТО БЫ ПОНЯТЬ О ЧЁМ Я.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:37
Речь шла про летние каникулы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:39
Цитата:
Режет глаза, когда ВЕСЬ текст набран заглавными, а если только та часть или слово, подчёркивающая мысль поста, то это только помогает лучше понять эту мысль и этого автора. Приём такой, а не желание выпендриться
Что не так? Что за нежности - глаз некоторым режет?
Напишите редакции о своих претензиях: давайте и дальше нагружать Правила всякими ограничениями, вон уже коснулось и Народных новостей, и флуд зарегламентировали...
alex_60:
тема такая. для обсуждения. использование капслока в своих постах на форуме. даже не читая постов, режет глаза при взгляде на ленту
тема такая. для обсуждения. использование капслока в своих постах на форуме. даже не читая постов, режет глаза при взгляде на ленту
Режет глаза, когда ВЕСЬ текст набран заглавными, а если только та часть или слово, подчёркивающая мысль поста, то это только помогает лучше понять эту мысль и этого автора. Приём такой, а не желание выпендриться
Что не так? Что за нежности - глаз некоторым режет?
Напишите редакции о своих претензиях: давайте и дальше нагружать Правила всякими ограничениями, вон уже коснулось и Народных новостей, и флуд зарегламентировали...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:41
Просто мне иногда интересно мышление граждан других стран и особенно России, так как их тут большинство.
Извините меня, а вы критикуя только нашу власть, в нашем государстве, в своем государстве всем довольны и там все окей, живете спокойно, зажиточно, работа у всех хорошая и тд?
Тогда почему многие от безвыходности идут воевать за деньги?
Почему только зайди в интернет, сразу пишут об убитых, как они жили, как остались без работы и почему им платили на работе так, что хоть повешайся от такой нищеты?
Вы критикуете СВОЮ власть хоть за что то?
Или это можно делать только у нас, Капсом?
[Исправлено: 111, 24.07.2022 - 14:43]
Извините меня, а вы критикуя только нашу власть, в нашем государстве, в своем государстве всем довольны и там все окей, живете спокойно, зажиточно, работа у всех хорошая и тд?
Тогда почему многие от безвыходности идут воевать за деньги?
Почему только зайди в интернет, сразу пишут об убитых, как они жили, как остались без работы и почему им платили на работе так, что хоть повешайся от такой нищеты?
Вы критикуете СВОЮ власть хоть за что то?
Или это можно делать только у нас, Капсом?
[Исправлено: 111, 24.07.2022 - 14:43]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:45
Цитата:
вот к чему вы это слово капслоком?
здесь все тупые, глухослепые, что надо орать?
капслок на форумах означает что вы орете на собеседника, а не выделяете мысль, вы не в курсе?
в мозгу надо выделять мысли, а не орать тут.
таноми52:
когда ВЕСЬ текст набран
когда ВЕСЬ текст набран
вот к чему вы это слово капслоком?
здесь все тупые, глухослепые, что надо орать?
капслок на форумах означает что вы орете на собеседника, а не выделяете мысль, вы не в курсе?
в мозгу надо выделять мысли, а не орать тут.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.07.22 - 14:49
Цитата:
И на кого пользователь ACROS орал?
Думаешь необходимо принять к нему какие то решительные меры?
Давайте вместе изучим этот вопрос, почему пользователь игнорирует ваше мнение..
Тема для разговора..
alex_60:
что вы орете на собеседника
что вы орете на собеседника
И на кого пользователь ACROS орал?
Думаешь необходимо принять к нему какие то решительные меры?
Давайте вместе изучим этот вопрос, почему пользователь игнорирует ваше мнение..
Тема для разговора..
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