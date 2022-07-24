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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: История и наша нынешняя жизнь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44747
Юрий БОНДАРЕНКО: История и наша нынешняя жизнь
Отправлено: 24.07.22 - 14:25
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Николай Воронин - один из самых острых и интересных авторов не только «НГ», но и всей областной прессы в целом. Но у меня, как у человека, имевшего отношение к исторической науке, невольно появилось несколько принципиальных вопросов после выхода статьи о домбре и курултае. Не буду спорить с тем, что история может стать «полем удовлетворения тех или иных честолюбивых и политических амбиций», но…
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16080
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История и наша нынешняя жизнь
Отправлено: 24.07.22 - 14:25
#1
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Про статью Воронина?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5426
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История и наша нынешняя жизнь
Отправлено: 24.07.22 - 15:33
#2
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В первом варианте об истории вправе размышлять все. Но что касается второго, то здесь не обойтись без специальной подготовки, хотя бы элементарных
Все знают кто такой абиш кекильбаев, наверное не все, в том числе и моему поколению, хотя он запомнился лично мне ,тем что целовал руку назарбаеву, только этим и запомнился
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