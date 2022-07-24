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Николай Воронин - один из самых острых и интересных авторов не только «НГ», но и всей областной прессы в целом. Но у меня, как у человека, имевшего отношение к исторической науке, невольно появилось несколько принципиальных вопросов после выхода статьи о домбре и курултае. Не буду спорить с тем, что история может стать «полем удовлетворения тех или иных честолюбивых и политических амбиций», но…