Re: Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с...

Отправлено: - 12:53

В этой статье прекрасно все. От первого до последнего абзаца отвечает на вопрос, почему мы до сих пор живем в говне. Гоша как всегда крут, дочитав текст, даже вопроса не возникло о том, кто ее автор.