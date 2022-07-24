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≡ Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44743
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 12:53
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Поводом для судебного разбирательства стала статья Александры Сергазиновой «Сядут ли на скамью подсудимых председатель коллегии адвокатов Костанайской области и чиновник из Департамента юстиции?».
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
436
Re: Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с...
Отправлено: 24.07.22 - 12:53
#1
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В этой статье прекрасно все. От первого до последнего абзаца отвечает на вопрос, почему мы до сих пор живем в говне. Гоша как всегда крут, дочитав текст, даже вопроса не возникло о том, кто ее автор.
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