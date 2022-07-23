Отправлено: - 11:02

сайлау курманов:

почему всё таки перенесли столицу.

сайлау курманов:

но алматинцы лягут поперек улицы и никогда не дадут переименовать яблочный город на имя какого-либо чиновника.

Цитата:Наверное, вопрос должен так звучать: "...почему ОН перенёс столицу...", можно подумать что ОН у кого то спрашивал мнение по этому поводу, ну может быть только у БЛИЖАЙШЕГО окружения, да и то, только после своего ПРИНЯТОГО решения.Цитата:Они уже( алма-атинцы или алматынцы) показали себя во время январских событии: - грабя и мародерствуя в магазинах, поджигая и разрушая государственные здания, избивая и калеча сотрудников правоохранительных органов, и саботируя проведение июньского референдума.Почему они НЕ ЛЕГЛИ поперёк улицы, когда улицу Фурманова без ВСЕОБЩЕГОРОДСКОГО обсуждения, волевым усилием КОЕ КОГО, просто за одну ночь, ПЕРЕИМЕНОВАЛИ в проспект Назарбаева ??