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"Если ты разведенный мужчина, то сразу думают, что ты, возможно, избивал бывшую супругу или был извращенцем", - рассказывает Куаныш. За его плечами 11 лет брака, развод и двое детей. Личные истории мужчин об их разводах и их жизни после брака.