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≡ Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44742
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 13:32
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"Если ты разведенный мужчина, то сразу думают, что ты, возможно, избивал бывшую супругу или был извращенцем", - рассказывает Куаныш. За его плечами 11 лет брака, развод и двое детей. Личные истории мужчин об их разводах и их жизни после брака.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11328
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 24.07.22 - 09:40
#30
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Цитата:
111:
почему бы и нет?

И я вот тоже считаю, почему бы и нет))
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