Татаро-Башкирская служба Радио Свободная Европа поговорила с матерью одного из таких наёмников. 41-летний Фанис Зарифуллин уехал воевать 22 апреля, принимал участие в нападении российских войск на протяжении двух месяцев. Он родом из Агрызского района Татарстана. Корреспондент редакции сначала связался с самим Зарифуллиным, но он отказался общаться. А его мать Фарида согласилась. По её словам, после возвращения из Украины Фанис повидался с родителями лишь один раз: он беспрестанно пьёт. — Сын женат уже второй раз. Первая жена, как и он сам, сильно выпивала. 14-летнего сына и 15-летнюю дочь больше я воспитываю — особенно когда родители нетрезвые. Органы опеки даже грозились лишением родительских прав, лучше уж пусть они со мной будут, — рассказывает 64-летняя Фарида. Сама она всю жизнь проработала дояркой. В 55 лет, выйдя на пенсию, продолжила работать на ферме сторожем. "Дояркой начала работать, еще когда училась в 8-м классе. И, несмотря на такой стаж, моя пенсия — 14 тысяч рублей", — говорит она и добавляет, что живут они в доме 1961 года постройки. — На крышу шифер постелили. Сын ни копейки не дал. Есть у нас огород, там сажаем картошку, но всего лишь на шесть соток, потому что обрабатывать приходится только мне самой. Тяжело. Огурцы-помидоры растут у нас. Для себя хватает. Кур разводим, другой живности нет. Дочка-то мне помогает, но у нее у самой трое детей. Она со своей семьей живет в Ижевске. Хорошо живут. Дочь работает воспитательницей в детском саду, муж — повар. А сын вот непутёвый оказался, — с печалью говорит женщина. По словам Фариды, ей пришлось помочь сыну с деньгами, чтобы тот смог-таки пойти добровольцем воевать с Украиной. — Денег у него тогда вообще не было, вот и вспомнил про мать. Когда он в первый раз уходил добровольцем, всю одежду, всё пропитание купили мы сами. Наша с мужем пенсия вся ушла на эти расходы. Пришлось купить вплоть до сменной одежды, мыла, бритвенных принадлежностей, консервов... Обещал, что расплатится с нами по возвращении — да где там, ни копейки не вернул. А сейчас, когда он при деньгах, не нужны ему ни отец, ни мать, — говорит Фарида. Она рассказывает, что ее сын был на войне два месяца: ушел 22 апреля, а вернулся в конце июня. — За всё это время он получил 227 тысяч рублей. Все движения по его счету я знаю, так как он указал номер моего телефона. Сын пропил и растранжирил эти деньги за две недели. Сейчас у него на счету осталось чуть больше 700 рублей. Детям дал от силы тысяч десять. А как напьётся — не ведает, что говорит. Настолько он меня обидел, что мне уже без разницы, есть он или нет, — констатирует Фарида Зарифуллина.
Фарида Зарифуллина рассказывает о сложных отношениях в семье сына. — Если мать трезвая — дети с ней, у себя дома, а как запьёт — ко мне переезжают. Мы в одной деревне живем. Вот и сегодня сказали, что "мама запила" и пришли к нам. У меня и муж — инвалид первой группы. Голова не работает у него. Мне и за ним ухаживать надо, — говорит Фарида Пришлось купить вплоть до сменной одежды, мыла, бритвенных принадлежностей, консервов... Она добавляет, что Фанис снова собирается на войну. Об этом ей сказал внук. — Деньги-то у него закончились, еще нужны. Их 13 человек живет в малюсеньком доме. Родители жены, её сестра, дети сестры и другие... Им только его деньги нужны — он сам не нужен. Он, кстати, не всю сумму получил. За апрель выплатили 22 тысячи, за май — еще 205 тысяч. Деньги за июнь должны прийти до конца июля. Я даже подумываю, не пойти ли мне в банк и не закрыть ли счет. Дети ведь есть у него. Чтобы их к школе подготовить, нужно немало денег. А еще, кажется, им ежемесячно должны платить по три тысячи рублей. Для этого в военкомате нужно заполнить какие-то бумаги. Его позвали туда, а он не ходил, — заключает Фарида.
Поразительно.. Мать отправляет убивать своего сына только ради денег.. Ради школьных принадлежностей, которые надо покупать в августе.. Он обязан убивать других людей, у которых тоже есть дети и которые уже не пойдут никуда или погибнут от рук ее сына, который туда пошел только убивать. Только ради денег.. Ну и омерзительно как то с этих патриотов России.. И с их матерей, которые собирают своих детей для убийства других детей за бабло..
Семилетний Роман пострадал от взрыва российской ракеты. Врачи описывают состояние мальчика как очень тяжелое. Повреждены голова, руки и ноги.
"Ожоги около 40% тела, из которых 35% – это глубокие ожоги. То есть ожоги задевающие все ткани, включая кости. Самое худшее – это тяжелые ожоги дыхательных путей. Комбинированная ингаляционная травма усугубляет ситуацию в разы", – говорит заведующий отделением львовской больницы Ярема Безниско.
Роман – один из десятков пострадавших от российских ракетных ударов по Виннице 14 июля. Отец мальчика рассказывает, что его сын вместе с мамой в момент удара находился на обследовании в Винницкой частной клинике. В здание попала ракета.
"Когда произошел взрыв, мы так понимаем, что его отбросило просто и это спасло его. Его сразу подобрали, там были люди, которые подобрали, и сразу приехала "скорая". Он был в сознании. Сказал, как его зовут, сказал, кто он такой, сказал, что он был с мамой, видел, как маму присыпало, и очень просил пить", – рассказывает отец Романа Ярослав Олексив.
Романа госпитализировали в ожоговое отделение. Маму мальчика, 29-летную Галину, под завалами здания спасатели нашли не сразу.
"Все тела от этой волны были сгоревшие", – вспоминает папа Романа. Тело Галины родные опознали спустя несколько дней после трагедии – по результатам ДНК-экспертизы. "Там у врача были записаны, что он нашел ткань, часть, где там были определенные буквы записаны. Мы посмотрели, что у нее такая футболка была. Часть ткани такой розовой, она была в такой розовой курточке. Также по брекетам можно было определиться, да и плюс ДНК".
После того как львовским врачам удалось стабилизировать состояние Романа, его начали готовить для транспортировки в Германию. Там попытаются поставить Романа на ноги. За границей Роману предстоит пережить несколько сложных операций.
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