Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 04:58

Рубрика Патриоты России..



Татаро-Башкирская служба Радио Свободная Европа поговорила с матерью одного из таких наёмников. 41-летний Фанис Зарифуллин уехал воевать 22 апреля, принимал участие в нападении российских войск на протяжении двух месяцев. Он родом из Агрызского района Татарстана. Корреспондент редакции сначала связался с самим Зарифуллиным, но он отказался общаться. А его мать Фарида согласилась. По её словам, после возвращения из Украины Фанис повидался с родителями лишь один раз: он беспрестанно пьёт.

— Сын женат уже второй раз. Первая жена, как и он сам, сильно выпивала. 14-летнего сына и 15-летнюю дочь больше я воспитываю — особенно когда родители нетрезвые. Органы опеки даже грозились лишением родительских прав, лучше уж пусть они со мной будут, — рассказывает 64-летняя Фарида.

Сама она всю жизнь проработала дояркой. В 55 лет, выйдя на пенсию, продолжила работать на ферме сторожем. "Дояркой начала работать, еще когда училась в 8-м классе. И, несмотря на такой стаж, моя пенсия — 14 тысяч рублей", — говорит она и добавляет, что живут они в доме 1961 года постройки.

— На крышу шифер постелили. Сын ни копейки не дал. Есть у нас огород, там сажаем картошку, но всего лишь на шесть соток, потому что обрабатывать приходится только мне самой. Тяжело. Огурцы-помидоры растут у нас. Для себя хватает. Кур разводим, другой живности нет. Дочка-то мне помогает, но у нее у самой трое детей. Она со своей семьей живет в Ижевске. Хорошо живут. Дочь работает воспитательницей в детском саду, муж — повар. А сын вот непутёвый оказался, — с печалью говорит женщина.

По словам Фариды, ей пришлось помочь сыну с деньгами, чтобы тот смог-таки пойти добровольцем воевать с Украиной.

— Денег у него тогда вообще не было, вот и вспомнил про мать. Когда он в первый раз уходил добровольцем, всю одежду, всё пропитание купили мы сами. Наша с мужем пенсия вся ушла на эти расходы. Пришлось купить вплоть до сменной одежды, мыла, бритвенных принадлежностей, консервов... Обещал, что расплатится с нами по возвращении — да где там, ни копейки не вернул. А сейчас, когда он при деньгах, не нужны ему ни отец, ни мать, — говорит Фарида.

Она рассказывает, что ее сын был на войне два месяца: ушел 22 апреля, а вернулся в конце июня.

— За всё это время он получил 227 тысяч рублей. Все движения по его счету я знаю, так как он указал номер моего телефона. Сын пропил и растранжирил эти деньги за две недели. Сейчас у него на счету осталось чуть больше 700 рублей. Детям дал от силы тысяч десять. А как напьётся — не ведает, что говорит. Настолько он меня обидел, что мне уже без разницы, есть он или нет, — констатирует Фарида Зарифуллина.