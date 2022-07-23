Отправлено: - 21:15

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Баб не остановить только любовью, даже к детям, достатком.. Им нужно часто что то еще..

Цитата:А ничего, что мужчины полигамны от ПРИРОДЫ? Так вам ли говорить об изменах! Как сказалВишневский: "Женщине, чтобы лечь в постель с мужчиной, необходимо ощущение близости, доверия и прочности, мужчине - главным образом - место!"Вот в чём разница!"Им нужно часто что то ещё". Правильно - доверия и прочности! Не смог дать своей женщине доверия и прочности - и она уже не твоя женщина!Поскольку, верность - не врождённое чувство человека, а осознанный выбор!