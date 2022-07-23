lavprof: там в описании ссылка на сайт и ее данные)
Да ниче там нет. Был бы этот человек хотя бы уровня Кеосаяна или какого то депутата, кто может настрополить миллионы народа против кого либо.. Мелко плаваем товарищи.. Таких же роликов со стороны титульной нации в России от обычных людей можно насобирать миллионами по соцсетям, начиная от Москва не резиновая с соответствующими выводами и заканчивая травлей украинцев..
Don Julio: Жесть — холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,10—0,36 мм (по ГОСТ Р 52204-2004) с нанесёнными защитными покрытиями из олова или специальными покрытиями... Имею желание обсудить свойство данного материала...
видать на форуме нет специалистов в области стали и сплавов. генекологи,психологи,трактористы ,политологи всяких мастей, бежбарматчики- этих полно. а что по вашему вопросу, про олово могу рассказать. По химическому составу различают такие марки: О1, О1пч, О2, О3, О4. Олово О1 (О1 пч) производится вследующих видах видах: оловянный пруток и оловянная чушка. имеются также оловянный цилиндр и оловянная проволока. вот с последней часто приходится иметь дело. при пайке. но это уже для специалистов тема.
Ну раз уж коснулись этой темы, то тут всё просто. Во первых сегодня в Европе используется олово без свинца. К тому же рекомендуется использовать, во всяком случае для начинающих диаметром 0,25-0,5, максимум 0,75 мм . Просчитать не сложно, используя простые формулы. Где "r" радиус, то есть 1/2 диаметра. article image
Да как то отмечал, что русский, это не только нация, а больше состояние души. Так вот - //Джефф Монсон "У меня нет намерений возвращаться в США, быть их частью. Моя жизнь в России. Я — русский"Легендарный американский боец Джефф Монсон рассказал, что не намерен уезжать из России. "Моя жизнь в России. У меня здесь жена, дети. У меня тут школы. Я планирую открыть еще бесплатные школы в России. Это теперь моя работа. Я работаю с правительством, помогаю людям, потерявшим дома, помогаю детям", — отметил он.//
maxsaf: Для Казахстана ее уровень и есть уровень Кеосаяна.
Хех..
Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва, РСФСР, СССР) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов и телеведущий. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994).
А и если она гражданин Республики Казахстан, такой же как и ты. То есть, твои здесь мысли ни о чем и никак? Так то, кто ты есть? Всеволиш муж #кухаокинзат... Будь ты уровня чуть выше, тогда да! А так, кто ты есть? Цитата:
111: Был бы этот человек хотя бы уровня Кеосаяна или какого то депутата, кто может настрополить миллионы народа против кого либо.. Мелко плаваем товарищи..
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