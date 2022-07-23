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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 103 из 103«1...101102103
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 14:12
#1531
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Цитата:
lavprof:
там в описании ссылка на сайт и ее данные)

Да ниче там нет.
Был бы этот человек хотя бы уровня Кеосаяна или какого то депутата, кто может настрополить миллионы народа против кого либо..
Мелко плаваем товарищи..
Таких же роликов со стороны титульной нации в России от обычных людей можно насобирать миллионами по соцсетям, начиная от Москва не резиновая с соответствующими выводами и заканчивая травлей украинцев..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 14:15
#1532
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Цитата:
drakon:
Я говорить, не буду...

Надо поддерживать тему какую нибудь, а то если так просто говорить будешь, это вне закона..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 15:03
#1533
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Цитата:
alex_60:
как ни крути.

---У всех ошибки бывают . Но подставился сам .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 16:17
#1534
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Цитата:
Don Julio:
Жесть — холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,10—0,36 мм (по ГОСТ Р 52204-2004) с нанесёнными защитными покрытиями из олова или специальными покрытиями... Имею желание обсудить свойство данного материала...


видать на форуме нет специалистов в области стали и сплавов.
генекологи,психологи,трактористы ,политологи всяких мастей, бежбарматчики- этих полно.
а что по вашему вопросу, про олово
могу рассказать.
По химическому составу различают такие марки: О1, О1пч, О2, О3, О4.
Олово О1 (О1 пч) производится вследующих видах видах:
оловянный пруток и оловянная чушка.
имеются также оловянный цилиндр и оловянная проволока.
вот с последней часто приходится иметь дело.
при пайке. но это уже для специалистов тема.

[Исправлено: alex_60, 23.07.2022 - 16:33]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
403
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 16:44
#1535
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Цитата:
alex_60:
но это уже для специалистов тема.

Ну раз уж коснулись этой темы, то тут всё просто. :lol: Во первых сегодня в Европе используется олово без свинца. К тому же рекомендуется использовать, во всяком случае для начинающих диаметром 0,25-0,5, максимум 0,75 мм . ;-) Просчитать не сложно, используя простые формулы.

Где "r" радиус, то есть 1/2 диаметра. :lol:
article image

[Исправлено: Эл-починно, 23.07.2022 - 16:46]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
403
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 16:51
#1536
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Да как то отмечал, что русский, это не только нация, а больше состояние души. Так вот - //Джефф Монсон "У меня нет намерений возвращаться в США, быть их частью. Моя жизнь в России. Я — русский"Легендарный американский боец Джефф Монсон рассказал, что не намерен уезжать из России. "Моя жизнь в России. У меня здесь жена, дети. У меня тут школы. Я планирую открыть еще бесплатные школы в России. Это теперь моя работа. Я работаю с правительством, помогаю людям, потерявшим дома, помогаю детям", — отметил он.//

[Исправлено: Эл-починно, 23.07.2022 - 16:54]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 17:11
#1537
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Цитата:
Эл-починно:
Просчитать не сложно, используя простые формулы. Где "r" радиус, то есть 1/2 диаметра.


насколько помню, это в третьем классе проходили раньше.
сейчас в универе наверное тут.

[Исправлено: alex_60, 23.07.2022 - 17:14]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 19:53
#1538
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Цитата:
alex_60:
видать на форуме нет специалистов в области стали и сплавов.


и продолжил Эл:lol:

Цитата:
Эл-починно:
Ну раз уж коснулись этой темы, то тут всё просто. Во первых сегодня в Европе используется олово без свинца.


Эх, вы, мужчины - даже во флуде не обходитесь "без жести"!
Разбавлю! :lol:


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 22:01
#1539
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Цитата:
111: Да ниче там нет.

Ты просто не хочешь это видеть.

Цитата:
111: Был бы этот человек хотя бы уровня Кеосаяна или какого то депутата, кто может настрополить миллионы народа против кого либо..
Для Казахстана ее уровень и есть уровень Кеосаяна.

Она и про тебя тут высказалась
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 22:07
#1540
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Цитата:
maxsaf:
Для Казахстана ее уровень и есть уровень Кеосаяна.

Хех..

Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва, РСФСР, СССР) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов и телеведущий. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994).

Эта женщина кто хотя бы?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 22:07
#1541
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Знаю это применение олова из детства .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 22:15
#1542
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Цитата:
maxsaf:
Ты просто не хочешь это видеть.

Это как про глаз , бревно и соринку .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 22:24
#1543
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Цитата:
111:
Эта женщина кто хотя бы?

Ваш новый Дмитрий Ярош )
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1435
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.07.22 - 22:52
#1544
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Цитата:
111:
Эта женщина кто хотя бы?

А и если она гражданин Республики Казахстан, такой же как и ты.
То есть, твои здесь мысли ни о чем и никак?
Так то, кто ты есть?
Всеволиш муж #кухаокинзат...
Будь ты уровня чуть выше, тогда да!
А так, кто ты есть?
Цитата:
111:
Был бы этот человек хотя бы уровня Кеосаяна или какого то депутата, кто может настрополить миллионы народа против кого либо.. Мелко плаваем товарищи..

:lol:
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