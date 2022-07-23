Отправлено: - 19:53

alex_60:

видать на форуме нет специалистов в области стали и сплавов.

Эл-починно:

Ну раз уж коснулись этой темы, то тут всё просто. Во первых сегодня в Европе используется олово без свинца.

Цитата:и продолжил ЭлЦитата:Эх, вы, мужчины - даже во флуде не обходитесь "без жести"!Разбавлю!