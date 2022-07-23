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Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 44742
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 13:32
"Если ты разведенный мужчина, то сразу думают, что ты, возможно, избивал бывшую супругу или был извращенцем", - рассказывает Куаныш. За его плечами 11 лет брака, развод и двое детей. Личные истории мужчин об их разводах и их жизни после брака.
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(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
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- 403
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 16:10
Цитата:
Цитата:
Ну и чего тут думать - //Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"//
Вот вам и факты.
111:
ты же все равно ее потом зарежешь
ты же все равно ее потом зарежешь
Цитата:
111:
Я так в нее бутылку шампанского закинул, об стену разбилась.
Я так в нее бутылку шампанского закинул, об стену разбилась.
Ну и чего тут думать - //Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"//
Вот вам и факты.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16058
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 17:56
Цитата:
Ну..
У нас не положено, чтобы баба одна ходила рудненские кабаки и напивалась..
Это нонсенс.
Хорошо еще что на ней не женился..
Вообще бы атас была бы семейка..
Эл-починно:
Думают, ты дебошир или извращенец"//
Думают, ты дебошир или извращенец"//
Ну..
У нас не положено, чтобы баба одна ходила рудненские кабаки и напивалась..
Это нонсенс.
Хорошо еще что на ней не женился..
Вообще бы атас была бы семейка..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16058
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 17:58
Цитата:
В жизни все бывает..
Так, поговорка есть, если баба не захочет и тд..
Все зависит от женщины..
ladas:
эта уйдёт, надоест, что её кухаркой называют.
эта уйдёт, надоест, что её кухаркой называют.
В жизни все бывает..
Так, поговорка есть, если баба не захочет и тд..
Все зависит от женщины..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11327
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 18:15
Послушай меня Куаныш, профессионального опытного холостяка со стажем и двумя детьми. А то я чет смотрю ты приуныл совсем. Поверь мне девчата прыгают ещё как, на разведаных мужчин и пофиг что есть алименты. Они с радостью готовы выйти замуж я только вот не хочу)) А ты Куаныш " Молодец" Что оплачиваешь ипотеку, в будущем там будет жить чужой мужик с твоей бывшей. А ты на улице . А новую ипотеку для себя уже не потянешь так как возрост и здоровье будет не то. Возможно и поэтому у тебя шас проблемы с девчатами, потому как на сегодня извини, но ты бомж. Увы.
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 19:43
В разводе всегда виноваты двое !
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 19:59
Где-то увидел , не мои мысли -----Более половины женщин в нашей стране -- очень МНОГОГО Хотят для себя! Чего хотят наши женщины? В первую очередь, -- Материально обеспеченной, зажиточной жизни: как можно больше денег, чтобы жить ни в чём не нуждаясь и ни в чём себе не отказывать, удобного жилья и дорогой обстановки, личной автомашины, дачи, красивой и модной одежды и обуви, возможности ездить отдыхать на престижные курорты и за границу – вот главные желания женщин и чего они хотят и требуют от мужчин! Но, как вы понимаете – не все мужчины – способны быть миллионерами и подарить своим женам – такую «райскую жизнь». Большинство мужчин в нашей стране – обычные люди и живут -- на свою зарплату, воровать не хотят, а бизнесом далеко не каждый из мужчин способен заниматься. И большим начальником или чиновником тоже не каждому мужчине суждено быть. Поэтому, такие мужчины изначально не способны создать и подарить своим женщинам, будущим женам -- Богатую, зажиточную жизнь, а женщинам, которые многого хотят – это естественно не нравится, они бунтуют и они остаются неудовлетворенными.
[Исправлено: Гога, 23.07.2022 - 18:50]
[Исправлено: Гога, 23.07.2022 - 18:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2841
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 20:01
р
(Полноправные пользователи)
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- 22.04.22
- Сообщений:
- 32
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 20:36
......все три жизненных эпизода придуманны автором или просто сказки,какая то заказуха..чушь и бред..
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 21:15
Цитата:
А ничего, что мужчины полигамны от ПРИРОДЫ? Так вам ли говорить об изменах! Как сказал
Вишневский: "Женщине, чтобы лечь в постель с мужчиной, необходимо ощущение близости, доверия и прочности, мужчине - главным образом - место!"
Вот в чём разница!
"Им нужно часто что то ещё". Правильно - доверия и прочности! Не смог дать своей женщине доверия и прочности - и она уже не твоя женщина!
Поскольку, верность - не врождённое чувство человека, а осознанный выбор!
111:
Баб не остановить только любовью, даже к детям, достатком.. Им нужно часто что то еще..
Баб не остановить только любовью, даже к детям, достатком.. Им нужно часто что то еще..
А ничего, что мужчины полигамны от ПРИРОДЫ? Так вам ли говорить об изменах! Как сказал
Вишневский: "Женщине, чтобы лечь в постель с мужчиной, необходимо ощущение близости, доверия и прочности, мужчине - главным образом - место!"
Вот в чём разница!
"Им нужно часто что то ещё". Правильно - доверия и прочности! Не смог дать своей женщине доверия и прочности - и она уже не твоя женщина!
Поскольку, верность - не врождённое чувство человека, а осознанный выбор!
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 21:22
Гога:
Более половины женщин в нашей стране -- очень МНОГОГО Хотят для себя! Чего хотят наши женщины? В первую очередь
Ага! Вспомнилось: "Что женщине по душе, мужчине не по карману..."
Отмазки мужчин, не сумевших дать своей женщине чувство надёжности и защищённости, и в результате потерявших её!
Более половины женщин в нашей стране -- очень МНОГОГО Хотят для себя! Чего хотят наши женщины? В первую очередь
Ага! Вспомнилось: "Что женщине по душе, мужчине не по карману..."
Отмазки мужчин, не сумевших дать своей женщине чувство надёжности и защищённости, и в результате потерявших её!
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 21:41
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 22:01
Цитата:
----Как -то давно анализировал сайт знакомств - чего хотят женщины . И вот их комментарии--*Я взрослая женщина и у меня счастливая семейная жизнь. Но мне хочется больше мужского внимания, потому что мой муж уже так привык ко мне, что даже не обращает внимания на мои методы соблазнения. Я люблю видеть увлеченный мужской взгляд. Я люблю чувствовать желание мужчины. Видя азарт мужчины я становлюсь страстной голодной тигрицей* , *Состою в браке. Только мой муж давно перестал обращать на меня внимание как на женщину. Это меня печалит. Поэтому я хочу найти страстного* ,*Муж есть муж. Он уже до мозга костей свой человек. Родной и душой , и телом. С ним заниматься сексом не так интересно, как это делать на стороне. Думаю , женатые мужчины меня тоже поймут.*---Так что нет ответа на извечный вопрос --**Кто виноват??**
таноми52:
----Как -то давно анализировал сайт знакомств - чего хотят женщины . И вот их комментарии--*Я взрослая женщина и у меня счастливая семейная жизнь. Но мне хочется больше мужского внимания, потому что мой муж уже так привык ко мне, что даже не обращает внимания на мои методы соблазнения. Я люблю видеть увлеченный мужской взгляд. Я люблю чувствовать желание мужчины. Видя азарт мужчины я становлюсь страстной голодной тигрицей* , *Состою в браке. Только мой муж давно перестал обращать на меня внимание как на женщину. Это меня печалит. Поэтому я хочу найти страстного* ,*Муж есть муж. Он уже до мозга костей свой человек. Родной и душой , и телом. С ним заниматься сексом не так интересно, как это делать на стороне. Думаю , женатые мужчины меня тоже поймут.*---Так что нет ответа на извечный вопрос --**Кто виноват??**
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