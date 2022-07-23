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≡ Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44742
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 13:32
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"Если ты разведенный мужчина, то сразу думают, что ты, возможно, избивал бывшую супругу или был извращенцем", - рассказывает Куаныш. За его плечами 11 лет брака, развод и двое детей. Личные истории мужчин об их разводах и их жизни после брака.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
403
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 16:10
#15
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Цитата:
111:
ты же все равно ее потом зарежешь

Цитата:
111:
Я так в нее бутылку шампанского закинул, об стену разбилась.


Ну и чего тут думать - //Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"//

Вот вам и факты.
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 17:56
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Думают, ты дебошир или извращенец"//

Ну..
У нас не положено, чтобы баба одна ходила рудненские кабаки и напивалась..
Это нонсенс.
Хорошо еще что на ней не женился..
Вообще бы атас была бы семейка..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 17:58
#17
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Цитата:
ladas:
эта уйдёт, надоест, что её кухаркой называют.

В жизни все бывает..
Так, поговорка есть, если баба не захочет и тд..
Все зависит от женщины..
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11327
Re: Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают,...
Отправлено: 23.07.22 - 18:15
#18
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Послушай меня Куаныш, профессионального опытного холостяка со стажем и двумя детьми. А то я чет смотрю ты приуныл совсем. Поверь мне девчата прыгают ещё как, на разведаных мужчин и пофиг что есть алименты. Они с радостью готовы выйти замуж я только вот не хочу)) А ты Куаныш " Молодец" Что оплачиваешь ипотеку, в будущем там будет жить чужой мужик с твоей бывшей. А ты на улице . А новую ипотеку для себя уже не потянешь так как возрост и здоровье будет не то. Возможно и поэтому у тебя шас проблемы с девчатами, потому как на сегодня извини, но ты бомж. Увы. ;-) ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6020
Откровения разведенных казахстанских мужчин: "Думают, ты дебошир или извращенец"
Отправлено: 23.07.22 - 19:43
#19
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В разводе всегда виноваты двое !
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