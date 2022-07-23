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≡ Задержки и отмены рейсов Air Astana и FlyArystan. Итоги расследования сообщили в КГА
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44742
Задержки и отмены рейсов Air Astana и FlyArystan. Итоги расследования сообщили в КГА
Отправлено: 23.07.22 - 13:35
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Глава Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгат Ластаев рассказал об итогах расследования отмен и задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, произошедших в июне и июле.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Re: Задержки и отмены рейсов Air Astana и FlyArystan. Итоги...
Отправлено: 23.07.22 - 13:35
#1
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Запчасти наверно продают россиянам..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25181
Задержки и отмены рейсов Air Astana и FlyArystan. Итоги расследования сообщили в КГА
Отправлено: 23.07.22 - 13:39
#2
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Цитата:
111:
Запчасти наверно продают россиянам..

И не боятся - летать... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16057
Задержки и отмены рейсов Air Astana и FlyArystan. Итоги расследования сообщили в КГА
Отправлено: 23.07.22 - 18:00
#3
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Цитата:
drakon:
И не боятся - летать...

А че там бояться, все равно самолеты меньше бьются чем автомобили..
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